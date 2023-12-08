Шахбан Мачиев заочно осужден за убийство росгвардейца в Махачкале

08 декабря 2023, 04:59

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Суд в Дагестане повторно рассмотрел дело чемпиона мира по самбо Шахбана Мачиева и заочно приговорил его к 15 годам строгого режима в связи с убийством сотрудника Росгвардии в 2018 году.

Как писал "Кавказский узел", 18 марта 2021 года суд присяжных оправдал чемпиона мира по боевому самбо Шахбана Мачиева по делу убийстве бойца Росгвардии не доказана. Верховный суд Дагестана 25 марта на основании вердикта присяжных признал Мачиева невиновным и оставил за ним право на реабилитацию, но потерпевшая сторона решила обжаловать приговор. Оправдательный приговор Мачиеву отменили и в декабре 2021 года Верховный суд Дагестана после начал отбор присяжных для повторного рассмотрения дела.

18 ноября 2018 года конфликт между посетителями махачкалинского клуба Best завершился перестрелкой, в которой погиб сотрудник Росгвардии. В инциденте, по данным источников, участвовали чемпион мира по рукопашному бою Хаскил Якубов, его брат, чемпион мира по боевому самбо Магомед, и еще один чемпион мира по боевому самбо Шахбан Мачиев. При этом Мачиев был ранен. Мачиеву предъявили обвинение по статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой". Братья Якубовы были объявлены в федеральный розыск, при обыске в доме Хаскила Якубов нашли огнестрельное оружие, говорится в справке "Кавказского узла" "Борцы за нравственность пришли в ночные клубы Дагестана". 26 ноября 2023 года суд заочно приговорил Хаскила Якубова, который до сих пор находится в розыске, к 16 годам колонии.

Верховный суд Дагестана, повторно рассмотревший дело Шахбана Мачиева, признал его виновным в убийстве сотрудника Росгвардии. Спортсмену, который не участвовал в процессе, назначено 15 лет колонии строгого режима с дополнительным ограничением свободы на полтора года, сообщила 7 декабря пресс-служба Верховного суда республики.

Приговор был вынесен заочно, поскольку Мачиев числится в международном розыске. После первого судебного процесса и оправдательного приговора спортсмен, предположительно, покинул Россию.

Срок отбывания наказания Шахбаном Мачиевым будет исчисляться с момента его фактического задержания. "Мачиев скрылся. Он объявлен в розыск, как и Якубов", - цитирует слова представителя суда "Интерфакс".

Чемпиона мира по самбо признали виновным в убийстве, совершенном группой лиц (пункт "ж" части 2 статьи 105 УК России) . Эта статья предусматривает от восьми до двадцати лет лишения свободы.

В связи с убийством росгвардейца в 2018 году Мачиев не менее десяти месяцев находился под арестом. После оглашения оправдательного вердикта в марте 2021 года Шахбан Мачиев заявил "Кавказскому узлу", что был вынужден обороняться в конфликте с сотрудником Росгвардии.

"Стрелять начали в меня. Я был вынужден применить оружие, чтобы защититься. Оружие у меня законное, так как я являлся сотрудником частного охранного предприятия", - рассказал он.

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