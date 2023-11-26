Спортсмен из Дагестана заочно осужден за убийство росгвардейца

26 ноября 2023, 07:13

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Суд приговорил к 16 годам колонии чемпиона мира по рукопашному бою Хаскила Якубова, признав его виновным в убийстве сотрудника Росгвардии в 2018 году. Срок наказания Якубова, объявленного в розыск, будет исчисляться с момента задержания, пояснили в суде.

Как писал "Кавказский узел", 18 ноября 2018 года между посетителями в махачкалинском клубе Best произошел конфликт, который завершился перестрелкой. В ней погиб сотрудник Росгвардии, который вмешался в конфликт. По подозрению в убийстве росгвардейца был объявлен в федеральный розыск чемпион мира по рукопашному бою Хаскил Якубов из села Балахани Унцукульского района.

После убийства сотрудника Росгвардии в ночном клубе призывы закрыть все подобные заведения в республике стали приобретать массовый характер, после чего были закрыты два клуба, говорится в справке "Кавказского узла" "Борцы за нравственность пришли в ночные клубы Дагестана".

Хаскил Якубов заочно приговорен к 16 годам колонии по делу об убийстве сотрудника Росгвардии, сообщил сотрудник пресс-службы Верховного суда Дагестана.

"Провозглашен приговор в отношении Якубова Х. М., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц) и пунктом "ж" части 2 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение оружия). Верховный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы 1 год 6 месяцев", - привело 25 ноября его слова ТАСС.

Другим обвиняемым по уголовному делу был чемпион мира по самбо Шахбан Мачиев, который затем был оправдан судом присяжных. Хаскил Якубов скрылся за пределы России, пишет агентство.

В конфликте, по данным источников, участвовали Хаскил Якубов, его брат - чемпион мира по боевому самбо Магомед - и еще один чемпион мира по боевому самбо Шахбан Мачиев. Мачиев был ранен в перестрелке. Суд присяжных решил, что вина Мачиева в убийстве не доказана, и на основании этого вердикта в марте 2021 года Верховный суд Дагестана признал Мачиева невиновным.

По словам руководителя пресс-службы суда Заремы Мамаевой, срок отбывания наказания Якубова будет исчисляться с момента его фактического задержания, сообщила 25 ноября "Молодежь Дагестана".

По данным следствия, 18 ноября 2018 года между Шахбаном Мачиевым и лейтенантом Росгвардии Мурадом Рамазановым возник конфликт, переросший в драку. Затем они стали стрелять друг в друга. Подбежавший к ним их общий знакомый (Хаскил Якубов), выхватив пистолет у раненого росгвардейца, несколько раз выстрелил ему в голову. От полученных ранений тот скончался на месте. Мачиев, также получивший огнестрельное ранение, был доставлен в больницу, а затем задержан в качестве подозреваемого, пишет издание.

Напомним, Шахбан Мачиев сообщил "Кавказскому узлу" после оглашения оправдательного вердикта в марте 2021 года, что был вынужден обороняться в конфликте с сотрудником Росгвардии. "Стрелять начали в меня. Поэтому я был вынужден применить оружие, чтобы защититься. Оружие у меня законное, так как я являлся сотрудником частного охранного предприятия", - рассказал он.

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