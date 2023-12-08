Гагик Восканян осужден в Баку

08 декабря 2023, 02:02

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Суд в Баку назначил армянскому военнослужащему Гагику Васканяну 18 лет лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении госграницы, контрабанде оружия и терроризме.

Как информировал "Кавказский узел", 16 августа Азербайджан заявил о задержании Гагика Восканяна, назвав его членом разведывательно-диверсионной группы. Минобороны Армении отметило, что видео задержания Васканяна опровергает версию о диверсионной вылазке. Процесс по делу Восканяна начался в Баку 4 декабря.

Суд в Азербайджане огласил 7 декабря приговор 40-летнему армянскому военному Гагику Восканяну, задержанному в августе в Кельбаджарском районе. Дело Восканяна расматривал судья Гянджинского суда по тяжким преступлениям Абдулла Мамедов, хотя сам процесс проходил в Сабунчинском районном суде Баку.

Всего Восканяну предъявили обвинения по пяти статьям УК Азербайджана: к первоначально заявленным статьям о незаконном пересечении госграницы и терроризме добавились статьи о контрабанде огнестрельного оружия и боеприпасов, незаконном обороте оружия, а также возбуждении национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды с применением насилия. Обвинение утверждало, что при задержании у Гагика Восканяна "было обнаружено большое количество оружия и боеприпасов", он оказал сопротивление задержавшим его азербайджанским военным и "попытался их убить", цитирует обвинительный акт Report.az.

Прокурор запросил для Восканяна 18 лет лишения свободы, сообщило издание Caliber.az. После совещания суд огласил приговор, полностью удовлетворив требования обвинителя. Армянскому резервисту назначено 18 лет лишения свободы.

Согласно приговору, первые пять лет заключения Восканян должен отбыть в тюрьме, а остальную часть наказания - в колонии строгого режима. После освобождения его должны депортировать из Азербайджана, сообщило информационное агентство АПА.

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