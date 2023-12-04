04 декабря 2023, 10:51

В Баку начался процесс по делу армянского военного Гагика Восканяна

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В Сабунчинском райсуде Баку сегодня прошло первое заседание по делу армянского военнослужащего Гагика Васканяна, обвиняемого в незаконном пересечении госграницы и терроризме.

Как информировал "Кавказский узел", 16 августа Азербайджан заявил о задержании Гагика Восканяна, назвав его членом разведывательно-диверсионной группы. Минобороны Армении отметило, что видеозапись задержания Васканяна опровергает заявление Баку о пресечении диверсионной вылазки.

Сабунчинский районный суд в Баку начал сегодня рассмотрение дела Гагика Васканяна, обвиняемого в терроризме и незаконном пересечении госграницы. Заседание суда носит подготовительный характер, суд ознакомился с анкетными данными подсудимого и потерпевших, передало агентство АПА.

Восканяна будет защищать предоставленный ему азербайджанской стороной адвокат Дильсуз Мамедов, отметил сегодня Report.az.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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