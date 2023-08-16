Азербайджанские военные задержали армянского резервиста

16 августа 2023, 15:39

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Задержан член разведывательно-диверсионной группы Гагик Восканян, при себе у него было оружие, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. Видеозапись задержания опровергает заявление Баку о пресечении диверсионной вылазки, заявило Минобороны Армении.

"Кавказский узел" писал, что вечером 14 августа Армения обвинила Азербайджан в обстреле своих позиций в направлении Верин Шоржа, в результате чего ранение получил армянский военнослужащий. Его состояние оценивается как тяжелое. 15 августа Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций. Военное ведомство Армении назвало это сообщение не соответствующим действительности.

Армянский резервист, оказавшийся при невыясненных обстоятельствах на азербайджанской стороне, был задержан, сообщило Минобороны Армении. Ведомство распространило видео задержания армянского резервиста, оказавшегося при невыясненных обстоятельствах на азербайджанской стороне, сообщил корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на Telegram-канал оборонного ведомства Армении.

"На записи видно, как азербайджанские военные подходят и беседуют с армянским резервистом, после чего задерживают и увозят на машине в неизвестном направлении. Видеозапись опровергает утверждения Минобороны Азербайджана "о пресечении при поддержке огня диверсионной вылазки". Начато расследование обстоятельств и причин, по которым армянский резервист оказался на азербайджанской стороне", - сказано в сообщении, приложенном к видео.

Минобороны Азербайджана заявило сегодня, что около 11.15 (10.15.мск) разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении попыталась проникнуть на территорию Азербайджана в направлении населённого пункта Истису Кельбаджарского района, однако азербайджанские военные помешали им, открыв огонь. Раненый член диверсионной группы был задержан нашими военнослужащими. Остальные члены разведывательно-диверсионной группы были вынуждены отступить, сообщило сегодня военное ведомство.

Задержанный - Гагик Восканян 1983 года рождения. "При задержании у него были обнаружены один пулемет, боеприпасы и военная техника. В своих первоначальных заявлениях Восканян признал свое участие в 44-дневной войне. Первую помощь легкораненому армянскому диверсанту оказали наши военные медики", - говорится в другом сообщении Минобороны Азербайджана в Telegram-канале.





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