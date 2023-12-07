Кадыров отчитался об уничтожении чеченскими бойцами вышки связи в Белгородской области

07 декабря 2023, 11:48

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Бойцы чеченских подразделений уничтожили вышку связи в Белгородской области, лишив тем самым украинские диверсионные группы связи и возможности вызывать подкрепление, рапортовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, бойцы батальона "Запад-Ахмат" и группа "Аида" спецназа "Ахмат" лишили противника связи, поразив вышку ретранслятора в Белгородской области.

"Враг лишился связи и возможности вызвать подкрепление. Это позволило нашим бойцам быстро перехватить инициативу и быстро уничтожить противника", – написал он вечером 5 декабря в своем телеграм-канале.

Кадыров при этом не указал, где точно находилась вышка ретранслятора. Он прикрепил к посту видео, на котором показано, как военнослужащий выполняет наведение противотанкового ракетного комплекса, а затем производит выстрел в вышку, стоящую в поле. Снаряд попадает в цель, происходит взрыв и вышка остается стоять на месте.

В этой же публикации глава Чечни отчитался об успешных действиях других бойцов чеченских подразделений. Этот пост в телеграм-канале Кадырова, на который подписаны более двух миллионов пользователей, на 11.30 мск 7 декабря набрал около 279,5 тысячи просмотров и более 24 тысяч комментариев. Большая часть их авторов высказалась положительно.

После начала военной операции на Украине власти Чечни объявили о создании ряда новых структур. Так, в июне Кадыров сообщил, что в Чечне будут сформированы четыре батальона Минобороны: "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат", в состав которых войдут "исключительно чеченские ребята". До этого в Чечне дислоцировались батальон "Юг" (воинское формирование в составе 46-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии) и 141-й специальный моторизованный полк имени Ахмата Кадырова, сформированный на базе 248-го специального моторизованного батальона "Север". В октябре 2023 года Рамзан Кадыров объявил, что в Гудермесе оборудуются казармы для нового батальона Минобороны, который получит название "батальон имени шейха Мансура", а также что в Чечне будет создан батальон Росгвардии имени национального чеченского героя Байсангура Беноевского, в который войдут 300 бойцов.

"Кавказский узел" также писал, что Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке на Украину групп бойцов, прошедших подготовку в Гудермесе. 5 декабря он сообщил, что очередной военный борт с добровольцами вылетел в зону СВО. Всего же для участия в военной операции было отправлено около 15 тысяч добровольцев.

Подразделения чеченских бойцов на Украине играют лишь вспомогательную роль и не выполняют функции боевых частей, штурмовых отрядов или военной полиции, при этом власти Чечни рапортуют об освобождении населенных пунктов, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о спецподразделении Ахмат-Грозный".

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