07 декабря 2023, 04:31

Суд в Ростове-на-Дону утвердил приговор генералу Воронову

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Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону отказался изменить приговор бывшему замкомандующего войсками ЮВО Виктору Воронову, который был осужден на пять лет строгого режима.

Как писал "Кавказский узел", в августе бывший заместитель командующего Южного военного округа Виктор Воронов получил пять лет колонии строгого режима по делу о получении взятки, злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. Кроме того, суд назначил ему штраф в 2,9 млн рублей.

В конце июля 2022 года стало известно, что замкомандующего Южного военного округа Виктор Воронов обвинен в получении взятки, мошенничестве и превышении полномочий. Гособвинитель просил для Воронова девять лет колонии строгого режима, штраф, а также попросил лишить его звания генерал-лейтенанта и ордена "За военные заслуги".

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 6 декабря оставил без изменения приговор бывшему заместителю командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению, генерал-лейтенанту Виктору Воронову.

Утвержденный приговор Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда, помимо заключения и денежного штрафа, предусматривает запрет занимать определенные должности в течение трех лет, отмечает РБК.

Воронов во время судебного процесса частично признал вину, однако настаивал на иной квалификации его деяний, указывает "Коммерсант".

Как установили следствие и суд, Виктор Воронов в 2021 году принудил своих подчиненных, служащих Минобороны, организовать ремонт в своем доме и на участке. Согласно версии следствия, работы велись за счет средств ведомства, однако защита настаивала, что Воронов сам оплатил ремонт, в связи с чем и обжаловал приговор.

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Примечание:

Владимир Евстигнеев признан виновным в получении взятки и злоупотреблении полномочиями", "Семьям погибших в Карабахе миротворцев обещаны крупные выплаты", "Джалал Арутюнян оправдан по одному из эпизодов уголовного дела".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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