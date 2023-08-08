08 августа 2023, 05:47

Прокурор запросил девять лет для бывшего замкомандующего ЮВО

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Гособвинитель счел доказанной вину бывшего заместителя командующего Южного военного округа Виктора Воронова, обвиняемого в получении взятки, мошенничестве и превышении полномочий. Он запросил для Воронова девять лет колонии строгого режима, штраф, а также попросил лишить его звания генерал-лейтенанта и ордена "За военные заслуги".

Как писал "Кавказский узел", в конце июля 2022 года стало известно, что заместитель командующего Южного военного округа Виктор Воронов был обвинен в получении взятки, мошенничестве и превышении полномочий.

Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд завершил судебное следствие по делу бывшего заместителя командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению, генерал-лейтенанта Виктора Воронова и приступил к прениям, пишет 7 августа "Коммерсант".

В суде Воронов, который обвиняется в совершении преступления по пунктам "б" и "в" части 5 статьи 290 (получение взятки в крупном размере), части 3 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и части 3 статьи 159 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Воронов частично признал вину. 

Прокурор запросил для Воронова девять лет колонии строгого режима, штраф в размере 3,1 миллиона рублей и запрет на четыре года занимать определенные должности в государственных органах. Гособвинитель считает, что вина подсудимого доказана, он попросил суд лишить Воронова звания генерал-лейтенанта и ордена "За военные заслуги". Защита в прениях пока не выступала. Следующее заседание по делу назначено на 10 августа, сообщает 161.ru.

Комментариями Воронова и его официальных представителей по поводу обвинения "Кавказский узел" пока не располагает.

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Примечание:

"Владимир Евстигнеев признан виновным в получении взятки и злоупотреблении полномочиями", "Глава налоговой службы в Ростовской области осужден за взятку", "Два ставропольских чиновника задержаны по подозрению в получении взятки"

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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