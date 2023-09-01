01 сентября 2023, 10:57
Генерал-лейтенант Виктор Воронов получил пять лет колонии
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Бывший заместитель командующего Южного военного округа Виктор Воронов признан виновным в получении взятки, злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. Он приговорен к пяти годам колонии строгого режима.
Как писал "Кавказский узел", в конце июля 2022 года стало известно, что заместитель командующего Южного военного округа Виктор Воронов был обвинен в получении взятки, мошенничестве и превышении полномочий. Гособвинитель запросил для Воронова девять лет колонии строгого режима, штраф, а также попросил лишить его звания генерал-лейтенанта и ордена "За военные заслуги".
Гарнизонный военный суд в Ростове-на-Дону признал бывшего замкомандующего войсками ЮВО Виктора Воронова виновным в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве (п.п. "б", "в" ч. 5 ст. 290, ч. 1 ст. 285; ч. 3 ст. 159 УК России). Ему назначено наказание в виде пяти лет колонии строгого режима и штрафа в размере 2,9 млн рублей. Кроме того, суд запретил Воронову занимать определенные должности в течение трех лет после отбытия наказания. Он был взят под стражу в зале суда, пишет "Коммерсант".
По версии следствия, в 2021 году генерал-лейтенант организовал ремонт собственного дома за счет сил и средств Минобороны. Защита настаивает, что работы велись за счет самого Воронова и намерена обжаловать решение суда. "Мы не согласны с приговором в части ст. 290 УК РФ (получение взятки)", - цитирует издание адвоката Александра Заманского.
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Автор: "Кавказский узел"