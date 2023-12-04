Минобороны Армении сообщило о ранении солдата

04 декабря 2023, 12:30

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Армянский военнослужащий получил огнестрельное ранение, его состояние врачи оценили как тяжелое, сообщило сегодня Минобороны Армении.

По данным Минобороны Армении, сегодня около 02.50 часов по местному времени (01.50 мск) военнослужащий одной из воинских частей Армении получил огнестрельное ранение.

Состояние раненного врачи оценивают, как стабильно тяжелое. "Жизни военнослужащего ничего не угрожает", – сказано в сообщении министерства, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что 18 ноября Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные обстреляли позиции на участке около села Паруйр Севак в Араратской области, ранив армянского военнослужащего. В тот же день Баку отверг обвинения в ранении армянского военного.

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