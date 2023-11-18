Баку отверг обвинения в ранении армянского военного

18 ноября 2023, 18:06

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Минобороны Азербайджана опровергло сообщение военного ведомства Армении о ранении выстрелом с азербайджанской стороны армянского солдата.

Как писал "Кавказский узел", по версии Минобороны Армении, сегодня утром азербайджанские военные обстреляли позиции на участке около села Паруйр Севак в Араратской области, ранив армянского военнослужащего.

Минобороны Азербайджана заявило, что данная информация не соответствует действительности. "Распространённая министерством обороны Армении информация о якобы имевшем место 18 ноября примерно в 09.50 обстреле подразделениями азербайджанской армии позиций вооруженных сил Армении, расположенных в направлении населённого пункта Дэвэли (армянский вариант названия этого села - Паруйр Севак. - Прим. "Кавказского узла") и ранении одного военнослужащего не соответствует действительности", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, опубликованном в его аккаунте Facebook*.

Министерство обороны Армении "продолжает распространять информацию, не имеющую реальной основы, с целью сокрытия произвола, существующего в своей армии", - сочли в военном ведомстве Азербайджана.

Село Паруйр Севак Араратской области Армении находится на границе с Азербайджаном, а именно с Шарурским районом Нахичеванской автономной республики.

"Кавказский узел" писал также, что 30 сентября, по версии Минобороны Азербайджана, военнослужащий Вусал Оруджев был убит снайперским выстрелом с армянской стороны. Военное ведомство Армении назвало это сообщение не соответствующим действительности.

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