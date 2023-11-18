Армянский военный ранен на границе с Азербайджаном

18 ноября 2023, 15:31

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Военнослужащий получил ранение в Араратской области при обстреле с азербайджанской стороны границы, сообщило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", 2 октября Минобороны Армении сообщило, что один военный погиб и двое ранены в результате обстрела азербайджанскими военными машины, перевозившей еду для бойцов на позиции около села Кут Гегаркуникской области. Военное ведомство в Баку отвергло обвинение в обстреле.

Сегодня около 09.50 по местному времени (08.50 мск) азербайджанские военные обстреляли позиции на участке Паруйра Севака в Араратской области, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Минобороны Армении.

"В результате обстрела огнестрельное ранение получил военнослужащий воинской части. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести, угрозы жизни нет", - сказал он.

Минобороны Азербайджана, по состоянию на 15.30 мск, не прокомментировало на своем сайте информацию армянской стороны.

Напомним, 30 сентября Минобороны Азербайджана сообщило, что военнослужащий Вусал Оруджев убит снайперским выстрелом с армянской стороны. Военное ведомство Армении назвало это сообщение не соответствующим действительности.

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