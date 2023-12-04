Хаял Васильев пожаловался на действия сотрудников миграционной службы Азербайджана

04 декабря 2023, 03:55

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Депортированный из Азербайджана Хаял Васильев пожаловался, что сотрудники миграционной службы Азербайджана отправили его в Россию без вещей. По словам Васильева, он потерял семью, жилье и работу в связи с переездом. Его тетя Натаван Агаева собирает документы, чтобы обратиться в посольство Азербайджана в России с просьбой вернуть Хаяла домой.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября 20-летний Хаял Васильев был выслан из Баку в Москву по требованию российских властей. У него нет знакомых в Москве, денег на аренду жилья и внутреннего российского паспорта, только загранпаспорт, сообщил дядя Хаяла. Правозащитники помогли Васильеву поселиться в хостеле, обеспечили деньгами. Готовятся документы для его легализации в России.

16 ноября стало известно, что в Азербайджане задержан сирота Хаял Васильев, которого более 10 лет назад родственники забрали из детдома. Суд в Баку отсрочил депортацию Хаяла Васильева, страдающего психическим заболеванием, после его заявления об отказе от российского гражданства. Миграционная служба Азербайджана узнала о незаконном пребывании Хаяла Васильева в стране после доноса родственницы в связи с бытовым конфликтом.

Правозащитник Грегори Винтер направил губернатору Вологодской области Георгию Филимонову телеграмму, в которой рассказал о ситуации с Хаялом Васильевым. В ней он, в частности, пожаловался на отсутствие внимания в проблеме со стороны уполномоченного по права ребенка в Вологодской области Ольги Смирновой. По словам правозащитника, к ней он обращался по поводу Васильева еще в 2018 году, но реакции не добился.

Тетя Васильева Натаван Агаева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что отец юноши - ее родной брат. После смерти дедушки и бабушки Васильева - ее родителей - она взяла заботу о нем на себя. «Отец мальчика уехал из Азербайджана с паспортом СССР в 90-х. С распадом СССР он был задержан в России за отсутствие документов и разрешения на пребывания на территории России. Никакой связи с ним нет. С той поры он не вернулся. Как нам известно, сидит в тюрьме за тяжкое преступление. Никто не хочет вникать, что Хаял - это этнический азербайджанец, родившийся на территории РФ. Почему он должен жить в чужой стране? Российское гражданство - это просто случайность из-за ситуации, в которой оказался ребенок из-за своих родителей. Нам, его семье, как мы не пытались, было сложно оформить ему документы из-за отсутствия многих данных о нем, которые находились в России. К примеру, судебное решение о генетической экспертизе и установлении отцовства моего брата над Хаялом», - рассказала она.

Она намерена обратиться в посольство Азербайджана в России с просьбой, чтобы его сотрудники помогли Хаялу вернуться в Азербайджан. «В нашей Конституции сказано, что ребенок может выбрать гражданство той страны, гражданином которой является один из его родителей. Его отец - азербайджанец. Мать он никогда не знал и она не хотела его знать. Фактически у него нет матери. Что его связывает с Россией? Ничего!» - отметила тетя Хаяла.

Сейчас она собирает документы, подтверждающие, что из 20 лет Хаял десять лет прожил в Азербайджане, а до этого жил пять лет с отцом и пять лет в детском доме в России.

Хаял Васильев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что очень обижен на азербайджанцев, которые выдворили его из страны, фактически обманув и воспользовавшись тем, что он не умеет читать и писать. «Я возмущен и обижен. В Азербайджане у меня родственники, которые меня любят, как моя тетя. У меня есть жилье в доме бабушки и дедушки. У меня была работа, которая меня кормила. Сейчас у меня ничего нет. Насколько хватит помощи правозащитников, которым я благодарен, я не знаю <...> Я благодарен за эту помощь. Но я не представляю, что я буду делать дальше с российским внутренним паспортом? И зачем он мне нужен. Я хочу домой, в Азербайджан», - сказал он.

Также Васильев рассказал, что его фактически ограбили перед депортацией сотрудники миграционной службы Азербайджана, которые не отправили три его сумки с вещами в Россию. В Москву он приехал фактически без ничего.

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