03 декабря 2023, 21:59

Стали известны обстоятельства дела осужденного в Чечне контрактника Еремина

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Смягчающие обстоятельства в деле об оставлении воинской части Евгением Ереминым: уход за больным родственником, добровольное возвращение на службу и участие в СВО не помогли смягчить приговор.

Как сообщал "Кавказский узел",в марте стало известно, что Грозненский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам колонии общего режима контрактника Еремина, который самовольно оставил место службы и не явился в часть после объявления мобилизации.

24 сентября 2022 года, после объявления мобилизации в России, в Уголовный кодекс была введена часть 3.1 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации, предусматривающая до семи лет лишения свободы. 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил мобилизацию. 28 октября министр обороны отчитался о ее завершении, но соответствующего президентского указа за этим не последовало. В администрации президента пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен специальный указ, пояснил пресс-секретарь президента.

Еремин не согласился с приговором и подал жалобы. На определение Кассационного военного суда в Новосибирске, из которого стали известны подробности его приговора, обратило внимание издание "Кавказ.Реалии"*.

Адвокат Еремина заявил, что судом при назначении наказания необоснованно не учтена в качестве смягчающего обстоятельства явка с повинной, поскольку Еремин добровольно явился в свою воинскую часть и приступил к выполнению своих служебных обязанностей, при этом он не знал о направлении командиром части соответствующего сообщения в военно-следственный отдел и осуществлении розыска, говорится в определении, опубликованном на сайте суда.

Кроме того, утверждает защитник, что суд, установив уважительность причины пребывания Еремина вне воинских отношений, в частности осуществление ухода за больной бабушкой и оказание ей помощи по хозяйству, не принял это обстоятельство во внимание. Кроме того, Еремин участвовал в СВО и намеревался вернуться в зону спецоперации.

Несмотря на это кассация оставила приговор в силе.

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Примечание:

"Ветеран войны в Чечне осужден за оставление части во время СВО", "Контрактник из Ингушетии обвинен в покушении на сослуживца", "Суд в Грозном отправил контрактника в колонию за уклонение от службы".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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