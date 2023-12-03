Старший сержант со Ставрополья погиб на Украине

03 декабря 2023, 09:23

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Старший сержант Владимир Петраков из Георгиевского района погиб в зоне военной операции, сообщили власти. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 218 жителей Ставропольского края.

Как информировал "Кавказский узел", 2 декабря стало известно, что на Украине погиб Сулейман Дударов из Георгиевского района. Он стал, по меньшей мере, 217 жителем Ставропольского края, чья гибель во время специальной военной операции была подтверждена официально.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб старший сержант Владимир Петраков из села Новозаведенного. Он посмертно награжден орденом Мужества, сообщил 21 ноября в своем телеграм-канале глава Георгиевского муниципального округа Андрей Зайцев.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 218 жителей Ставрополья. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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