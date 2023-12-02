Военный со Ставрополья убит в ходе СВО

02 декабря 2023, 06:14

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Сулейман Дударов из Георгиевского района погиб на Украине, сообщили власти. С начала военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 217 жителей Ставропольского края.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 ноября стало известно, что на Украине погиб Максим Баранник из Апанасенковского округа. Он стал, по меньшей мере, 216 жителем Ставропольского края, чья гибель на Украине была подтверждена официально.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Житель села Краснокумского в Георгиевском районе Сулейман Дударов погиб на Украине. Дударов являлся уроженцем Грозного, он посмертно награжден орденом Мужества, сообщил 21 ноября в своем телеграм-канале глава Георгиевского муниципального округа Андрей Зайцев.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 217 жителей Ставрополья. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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