25 ноября 2023, 07:20

Боец со Ставрополья убит в военной операции

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Максим Баранник погиб в военной операции на Украине, сообщил глава Апанасенковского округа. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 216 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", Андрей Самойлов погиб на Украине, сообщил 21 ноября глава Новоселицкого муниципального округа. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 215 бойцов из Ставропольского края.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

В военной операции погиб боец из села Малая Джалга Максим Баранник, сообщил 24 ноября в своем телеграм-канале глава Апанасенковского муниципального округа Денис Климов.

Подробностей биографии и гибели Баранника чиновник не привел, отметив лишь, что тот погиб "при выполнении боевых задач".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 216 бойцов со Ставрополья. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Старший сержант со Ставрополья погиб на Украине", "Житель Кисловодска погиб на Украине", "Казак из Туапсе признан погибшим на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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