Специальная военная операция на Украине. Фото: mil.ru

21 ноября 2023, 18:39

Четыре бойца со Ставрополья погибли на Украине

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Андрей Самойлов, Даниил Скрипов, Александр Тарасенко и Сергей Матлахов погибли на Украине, сообщили власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум  215 военных со Ставрополья.

"Кавказский узел" писал, что Олег Еношенко стал 211-м военным из Ставропольского края, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Андрей Самойлов погиб на Украине, сообщил сегодня глава Новоселицкого муниципального округа Олег Безменов. Погибший до того как отправиться на службу, работал механизаторов, у него остались  жена и двое детей, сообщил Безменов в своем Telegram-канале.

Контрактник Даниил Скрипов убит в военной операции на Украине, его родным передан орден Мужества, сообщил глава Георгиевского городского округа Андрей Зайцев в своем Telegram-канале 20 октября.

Администрация Ипатовского городского округа сообщила о гибели в военной операции на Украине Александра Тарасенко и Сергея Матлахова. Матлахову было 42 года, Тарасенко - 20 лет, оба погибли осенью 2022 года, сообщила ранее в своем Telegram-канале глава района Вера Шейкина.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 215 бойцов из Ставропольского края. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 18.00 мск 21 ноября сообщили о гибели на Украине не менее 2931 бойца с юга России, в том числе 1442 - из СКФО и 1489 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Старший сержант со Ставрополья погиб на Украине", "Житель Кисловодска погиб на Украине", "Казак из Туапсе признан погибшим на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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