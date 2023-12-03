Астраханцы указали на нерешенную проблему с водопроводом и канализацией

03 декабря 2023, 08:27

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Участок улицы Безжонова в Астрахани подтоплен уже несколько месяцев, а коммунальщики не принимают мер, пожаловался местный житель в соцсети. Проблема с ветхой канализацией и ветхим водопроводом остается в городе нерешенной. Многие жители употребляют грязную питьевую воду, заявили в комментариях другие астраханцы.

Жалоба жителя Астрахани на подтопленную улицу была опубликована сегодня ночью в паблике "Астрахань Online" в соцсети "ВКонтакте".

"Улица Безжонова. Уже третий месяц как стоит вода. Весь двор в воде, вся улица", – сказал автор ролика. Видео он снимает из салона автомобиля, двигаясь на нем по подтопленной улице.

Эта запись в паблике "Астрахань Online", на который подписаны около почти 206 тысяч пользователей, на 07.30 мск 3 декабря набрала 70 отметок с реакцией пользователей и 24 комментария.

"Часто, когда приезжают фуры на склад напротив, и разворачиваются, заезжая в этот переулок, то потом начинает появляться озеро. Труба там старая и не выдерживает такой вес", – написал Alexey Os.

"Раньше хоть ночью приезжала машина откачивали, а сейчас никому ничего не надо", – посетовала Галочка Соколова.

"А улица Сун Ят-Сена, 64Б. Топит. Кто наведёт порядок? Уже соседние дома топит", – пожаловалась Светлана Муханова.

"А вода питьевая? Вот и поднимают тариф, кто-то же должен платить за эти утечки. Вода не просто так растекается, учёт идёт как использование абонентами. Так? Или я ошибаюсь?" – поинтересовалась Гуля Асанова.

"В Астрахани есть питьевая вода? Очень странно, не заметила. Вода ужасная. Посуды из-за неё перепортила много. Та которая из нержавейки была. А про животных вообще молчу. Кошкам такую воду пить нельзя", – заявила Елена Киселёва.

"В многоэтажках вода действительно отвратительная. В частных домах другая. Может от труб зависит или от того, что у нас она не стоит подолгу в стояках. Я, когда летом у двора поливаю, прохожие просят попить. Все удивляются, что вкус другой", – ответила ей Гуля Асанова.

На 08.25 мск на сайте администрации Астрахани нет комментариев относительно жалобы местного жителя на подтопленную длительное время улицу.

"Кавказский узел" также писал, что ранее астраханцы неоднократно жаловались на проблему с неисправной канализацией. 5 ноября астраханцы начали сбор подписей под адресованной президенту России, Генпрокуратуре и Следкому петицией, в которой потребовали решить проблему в городе с водоснабжением и канализацией. Эти проблемы стали хроническими из-за того, что местные чиновники не уделяли им должного внимания, заявили комментаторы в соцсети.

В октябре жители левобережной части Астрахани пожаловались, что несколько недель у них проблема с водоснабжением. Астраханцы рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что воду приходится покупать, так как жители не извещены о графике работы водовозок. В "Водоканале" пояснили, что подача воды была прекращена из-за ремонтных работ.

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