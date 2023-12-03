Зал суда. Фото пресс-службы Южного окружного военного суда

03 декабря 2023, 06:39

Контрактник из Волгоградской области осужден за уклонение от службы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил к двум годам и шести месяцам заключения военнослужащего-контрактника из Волгоградской области Романа Семака, признав его виновным уклонении от воинской службы.

По версии следствия, служивший в одной из воинских частей в Волгоградской области военнослужащий-контрактник Роман Семак 15 октября 2022 года не явился в воинскую часть. На службу он вернулся 6 февраля, а свое отсутствие объяснил тяжелыми жизненными обстоятельствами и разводом с супругой.

Суд приговорил его к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, передали 2 декабря "Кавказ. Реалии"*.

В карточке дела на сайте Южного окружного военного суда уточняется, что Семак признан виновным в самовольном оставлении части.

Комментариев от осужденного военнослужащего или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что житель Знаменска Сергей С. был призван в армию в рамках частичной мобилизации 28 сентября 2022 года. Он неоднократно уклонялся от отправки его в зону СВО, заявляя о незаконности его призыва без прохождения военно-врачебной комиссии.

В марте 2023 года он подал административный иск в Волгоградский гарнизонный военный суд. В июле по решению гарнизонного суда Сергей С. был направлен в госпиталь для обследования, где получил категорию "Д" – не годен к военной службе. Житель Знаменска подал в суд иск о возмещении ему 10 миллионов рублей морального вреда. При этом воинская часть, дислоцированная в Волгограде, отказалась уволить его, несмотря на признание военно-врачебной комиссией и судом негодным к воинской службе.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Сержант из Знаменска погиб на Украине", "Затягивание дела о лечении волгоградского контрактника обеспокоило защиту", "Суд в Волгограде закрыл для прессы процесс по иску мобилизованного Давыденко".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

03 декабря 2023, 07:35

03 декабря 2023, 05:45

03 декабря 2023, 04:46

  • Военный из Жирновского района погиб на Украине

    Уроженец поселка Линево Жирновского района Волгоградской области Игорь Гребенщиков погиб в ходе спецоперации, сообщил глава района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 615 бойцов из Волгоградской области.

03 декабря 2023, 03:47

  • Канатная дорога "Крылья Татева" признана лучшей в мире

    Армянская канатная дорога "Крылья Татева", построенная на средства бизнесмена, бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, который задержан азербайджанскими властями, стала обладателем международной премии в сфере туризма World Travel Awards.

03 декабря 2023, 02:48

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи