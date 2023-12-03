Контрактник из Волгоградской области осужден за уклонение от службы

03 декабря 2023, 06:39

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Суд приговорил к двум годам и шести месяцам заключения военнослужащего-контрактника из Волгоградской области Романа Семака, признав его виновным уклонении от воинской службы.

По версии следствия, служивший в одной из воинских частей в Волгоградской области военнослужащий-контрактник Роман Семак 15 октября 2022 года не явился в воинскую часть. На службу он вернулся 6 февраля, а свое отсутствие объяснил тяжелыми жизненными обстоятельствами и разводом с супругой.

Суд приговорил его к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, передали 2 декабря "Кавказ. Реалии"*.

В карточке дела на сайте Южного окружного военного суда уточняется, что Семак признан виновным в самовольном оставлении части.

Комментариев от осужденного военнослужащего или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что житель Знаменска Сергей С. был призван в армию в рамках частичной мобилизации 28 сентября 2022 года. Он неоднократно уклонялся от отправки его в зону СВО, заявляя о незаконности его призыва без прохождения военно-врачебной комиссии.

В марте 2023 года он подал административный иск в Волгоградский гарнизонный военный суд. В июле по решению гарнизонного суда Сергей С. был направлен в госпиталь для обследования, где получил категорию "Д" – не годен к военной службе. Житель Знаменска подал в суд иск о возмещении ему 10 миллионов рублей морального вреда. При этом воинская часть, дислоцированная в Волгограде, отказалась уволить его, несмотря на признание военно-врачебной комиссией и судом негодным к воинской службе.

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