Адвокат потребовал вмешательства министра обороны в дело мобилизованного жителя Знаменска

11 сентября 2023, 21:57

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Воинская часть, дислоцированная в Волгограде, отказывается уволить мобилизованного жителя Знаменска, признанного военно-врачебной комиссией и судом негодным к несению военной службы. Адвокат обратился в суд с требованием привлечь министра обороны к рассмотрению дела мобилизованного.

"Кавказский узел" писал, что уроженец Знаменска Астраханской области Сергей С., который попросил не называть в публикациях его фамилию, после того как в августе был признан военно-врачебной комиссией (ВВК) негодным к несению военной службы, подал в Ахтубинский городской суд административный иск на возмещение ему 10 миллионов рублей морального вреда. Ответчиками являются военкомат и призывная комиссия Ахтубинского района, а также воинская часть, к которой он был прикомандирован.

Сергей С. был призван в армию в рамках частичной мобилизации 28 сентября 2022 года. Сергей неоднократно уклонялся от отправки его в зону СВО, заявляя о незаконности его призыва без прохождения военно-врачебной комиссии. В марте 2023 года он подал административный иск в Волгоградский гарнизонный военный суд. Сергей потребовал проведение ВВК с целью определения его негодности к несению военной службы. Он сообщил в заявлении, что страдает рядом заболеваний, в том числе психическими расстройствами, связанными с алкоголизмом. 28 марта после очередного судебного заседания его задержал патруль воинской части, на территории которой располагается гарнизонный суд. Руководство части подозревало Сергея в самовольном оставлении части. Усилиями адвоката Николая Луценко он был освобожден, после чего Сергей вернулся домой в Знаменск и продолжил участвовать в судебных процессах заочно через своего представителя Луценко. В июле по решению гарнизонного суда Сергей С. был направлен в госпиталь для обследования, где получил категорию "Д" - не годен к военной службе.

Представитель жителя Знаменска Николай Луценко сообщил об умышленном затягивании процесса. "Ахтубинский суд назначил судебное собеседование по делу на 5 сентября. Но мы с Сергеем получили уведомления только 6 сентября. Умышленно так в суде сделали. Затягивают процесс. Дату следующего заседания нам пока не назвали", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат заявил, что параллельно с иском, поданным в Ахтубинский районный суд, Сергей подал исковые требования в Волгоградский гарнизонный военный суд. Причина повторного обращения в гарнизонный суд – командование волгоградской воинской части, к которой прикомандирован Сергей, отказывается увольнять его из рядов вооруженных сил по решению военно-врачебной комиссии и гарнизонного суда.

Николай Луценко рассказал, что 4 августа ВВК назначила Сергею категорию годности "Д" - "негоден к несению военной службы". В тот же день он отправился к командиру воинской части, к которой прикомандирован и подал рапорт на увольнение, приложив диагноз. Однако волгоградская воинская часть откомандировала Сергея С. в часть, расположенную в ЛНР, в которую он был мобилизован изначально весной 2023 года. "Пусть, говорят, там увольняют", - сообщил Луценко.

Он пояснил, что его доверитель был прикомандирован к волгоградской воинской части, когда его сняли с эшелона, отправлявшегося в зону проведения СВО. "Были на то основания (определение суда), чтобы его снять с эшелона. Это было 9 февраля. Его прикомандировали в волгоградскую воинскую часть. И вот командование этой части отмахивается от него: не мы тебя принимали, не нам тебя увольнять", - возмутился Луценко

Николай Луценко рассказал, что 11 сентября в Волгоградском гарнизонном военном суде прошло первое судебное заседание по этому иску. О том, как прошло собеседование, Луценко рассказывать не стал. Адвокат сообщил суть искового требования. Помимо отказа увольнять Сергея из армии, командование волгоградской воинской части с момента, когда Сергей был туда командирован (с 1 марта), не получал там денежного довольствия. Сергею не был предоставлен положенный ему отпуск, ему не выплатили выходное пособие. Призван в армию он был официально здоровым, но за время пребывания в волгоградской воинской части "получил травму". За это Сергей требует через суд возмещение ему ущерба в размере 3 миллионов рублей. Луценко попросил гарнизонный суд объединить все исковые требования в одно производство. "Но главный для нас вопрос – увольнение со службы. Привлекаем министра обороны (к судебному процессу)", - сказал Николай Луценко.

Глава группы "Гражданин.Армия.Право"* Сергей Кривенко*, познакомившись с делом, отметил, что волгоградская воинская часть "пытается сбросить с себя проблему". Он посоветовал Сергею С. написать жалобы в военную прокуратуру и руководству Южного военного округа. "Уволить может и военный комендант. Процедура увольнения регулируется законом о воинской обязанности и военной службе. Есть отдельная глава про увольнения. Но там очень все базово. Формально воинская часть права, пусть увольняют те, где он числится в списках личного состава. Но в принципе, и эта часть (волгоградская воинская часть) может уволить, но для этого надо писать командованию округа", - сказал Сергей Кривенко.

Юрист Сергей Иващенко указал, что вопросы, связанные с увольнением военнослужащих с военной службы рассматриваются в разделе VII Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" N 53-ФЗ. Согласно пункту "в" статьи 51 закона мобилизованного военнослужащего, действительно, могут уволить по состоянию здоровья – "в связи с признанием его военно-врачебной комиссией не годным к военной службе". "Регламент рассмотрения документов при увольнении по состоянию здоровья устанавливает командование воинской части. В случае Сергея - это командование той части, в которую он был призван во время мобилизации. Но так как он находится сейчас на территории другого региона и прикомандирован к другой воинской части, то все конфликтные вопросы, связанные с увольнением из армии, могут быть решены с помощью военной прокуратуры", - сказал Сергей Иващенко корреспонденту "Кавказского узла".

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