Суд отказался признать главу "Вольного аула" виновной в клевете

02 декабря 2023, 22:12

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Верховный суд Кабардино-Балкарии счел правомерным решение отказать в удовлетворении иска о клевете к главе организации "Вольный аул" Светлане Алиевой, от которой директор одной из школ требовала опровержения и компенсации.

Решение Нальчикского городского суда об отказе удовлетворить иск директора одной из кадетских школ-интернатов республики Альбины Бжекшиевой к руководителю общественной организации "Вольный аул" Светлане Алиевой утвердил Верховный суд республики. Бжекшиева требовала от Алиевой миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, публичного опровержения и извинений, а также удалить все ролики, в которых Алиева говорила о Бжекшиевой, следует из решения суда (имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Бжекшиева в своем иске указывала, что Светлана Алиева оклеветала ее, а сведения, изложенные в видеообращениях Алиевой, опубликованных на YouTube-канале "Сделано в КБР" (на 02.12.2023 насчитывает 30,8 тысяч подписчиков - прим. "Кавказского узла") не соответствуют действительности. В иске она также указала, что ролики удалены с YouTube-канала.

В своем иске Бжекшиева утверждала, что Алиева обвинила ее в превышении должностных полномочий, а также в том, что директор вынудила уйти с работы нескольких работников школы, из-за чего в школе создался дефицит кадров. По словам директора, увольнения были по собственному желанию, кроме того, двое сотрудников вернулись на работу и школа укомплектована квалифицированными кадрами. Также она требовала опровержений в связи со словами Алиевой, что школа не дает должного уровня подготовки и ряд выпускников не смогли сдать ЕГЭ. Директор указала в иске, что ЕГЭ не сдали всего пять выпускников, и один по болезни.

Кроме того, Алиева в видеообращении критиковала директора школы за демонтаж камер наблюдения в спальных комнатах. Директор в своем иске сослалась на Федеральный закон №152 "О персональных данных" и другие нормативные акты, в соответствии с которыми, по ее мнению, следовало демонтировать камеры видеонаблюдения. Также она указала, что не соответствуют действительности и слова Алиевой о сборе денег с родителей на ремонт школы. Директор утверждает, что это была инициатива самих родителей и такую помощь они оказывают ежегодно.

Суд предложил назначить судебную лингвистическую экспертизу, чтобы определить, являются ли изложенные Алиевой сведения оскорбляющими честь и достоинство, но истец отказалась от экспертизы. "В отсутствие соответствующего экспертного заключения суду не представляется возможным проверить и оценить суждения, мнения ответчика, изложенные в видеообращение и установить наличие в этих суждениях сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию истца, подлежащих судебной защите", - постановил суд первой инстанции. Верховный суд КБР пришел к такому же выводу.

Видеообращения с YouTube-канала были удалены по инициативе администратора канала, сообщила Светлана Алиева корреспонденту "Кавказского узла". По ее мнению, могло быть оказано давление.

Напомним, что организацию "Вольный аул" ранее возглавлял Аслан Иритов. 31 октября 2017 года, когда члены организации "Вольный аул" собирались провести митинг, к Иритову домой явились силовики для вручения ему предупреждения о недопустимости проведения несогласованной акции. Аслан Иритов, инвалид первой группы (у него нет кистей рук), был обвинен в том, что нанес удар головой в нижнюю часть лица одному из сотрудников полиции, причинив ему травму средней тяжести, а также в оскорблении при исполнении служебных обязанностей другого сотрудника. 2 сентября 2021 года Нальчикский городской суд признал Аслана Иритова виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Верховный суд Кабардино- Балкарии и 5-ый Кассационный суд в Пятигорске оставили приговор в силе. В сентябре 2023 года Европейский суд по правам человека признал Иритова потерпевшим от пыток силовиками и назначил компенсацию в размере 26 тысяч евро. Аслану Иритову. Компенсации Иритову не будут выплачены в связи с отказом России исполнять решения Евросуда, пояснили правозащитники, Подробности о деле Иритова приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Иритова: ни земли, ни воли".

Иритов ранее рассказал "Кавказскому узлу", что организация "Вольный аул" продолжает действовать, однако он не принимает активного участия в ее работе. Он отметил, что организация, которую возглавила Светлана Алиева, занимается проблемами бывших рабочих общежитий в микрорайоне "Вольный аул", рассказал Иритов. Алиева также занимается также возрождением совхоза "Нальчикский", который был ликвидирован в 1993 году, добавил Аслан Иритов.

"Кавказский узел" также писал, что Нальчикский горсуд прекратил дело о нарушении правил проведения митинга, возбужденного в отношении руководителя сельскохозяйственного предприятия "Нальчикское" Светланы Алиевой. Она пояснила суду, что силовики приняли за митинг рабочее собрание, которое проводили колхозники.

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