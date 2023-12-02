Григорий Хачатуров освобожден под залог

02 декабря 2023, 19:15

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Суд в Армении освободил под залог генерала Григория Хачатурова, который находился под арестом по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября суд продлил на два месяца арест бывшего командира армейского корпуса, генерал-майора Григория Хачатурова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и неправомерной легализации недвижимости.

Генерал-майор Григорий Хачатуров сегодня вышел из Уголовно-исправительного учреждения «Вардашен», сообщил его адвокат Акоп Енокян изданию News.am.

Ранее Апелляционный уголовный суд заменил меру пресечения Хачатурову с ареста на залог и административный контроль, пишет издание. Сумма залога в публикации не указана.

Напомним, 16 марта суд в Ереване удовлетворил апелляцию прокуратуры и арестовал Григория Хачатурова. Служба нацбезопасности Армении считает, что Григорий Хачатуров злоупотребил полномочиями, когда был командиром воинской части, и необоснованно легализовал недвижимость. По делу Григория Хачатурова, помимо него самого, проходят еще 12 человек.

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