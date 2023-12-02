Бочаров анонсировал открытие центров по обучению школьников работе с беспилотниками

02 декабря 2023, 08:57

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В каждом районе Волгограда будут открыты центры по обучению школьников работе с беспилотниками. Пилотный проект будет запущен в следующем году, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

О том, что в Волгограде будут открыты центры по обучению школьников работе с беспилотниками, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил 1 декабря на собрании ассоциации муниципальных образований.

Бочаров назвал это новацией в системе дополнительного образования детей и подростков. Пилотный проект планируется запустить в следующем году, отметил "Блокнот Волгоград".

"Финансирование берет на себя область с задачей активно развивать в регионе эту очень востребованную работу, имеющую высокое практическое значение в народном хозяйстве", – привело издание слова губернатора.

По словам Бочарова, такие центры будут открыты в каждом муниципальном районе, городском округе и в каждом районе Волгограда, отметила "Волжская правда".

"Кавказский узел" также писал, что 31 декабря 2022 года власти Волгоградской области ввели запрет на полеты беспилотников.

Напомним, власти Волгоградской обрасти периодически отчитываются о сбитых беспилотниках, которые, по их данным, были запущены с территории Украины. Так, 24 ноября на территории Волгоградской области были сбиты три беспилотника. 19 октября силами противовоздушной обороны в Ростовской области был сбит летающий объект. 20 августа два беспилотника были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.