Похоронен убитый на Украине уроженец Астраханской области

01 декабря 2023, 02:16

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В Черноярском районе похоронен местный житель Александр Павленко, погибший в зоне боевых действий на Украине. С начала военной операции власти официально подтвердили гибель там как минимум 239 военных из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", сержант Николай Котов, убитый на Украине, стал как минимум 238-м военным из Астраханской области, чью гибель официально подтвердили органы власти.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

Похороны 32-летнего Александра Павленко состоялись 30 ноября в его родном селе Ушаковка. Он имел среднее образование - после окончания школы в 2009-2010 годах отправился на срочную военную службу.

"В январе 2023 года поступил на военную службу в армию РФ. Проходил службу в зоне проведения СВО в составе мотострелкового батальона", - сообщила в своем Telegram-канале администрация Черноярского района.

Чем занимался Павленко после окончания срочной службы до поступления на службу по контракту чиновники не уточнили. В публикации отмечается, что Павленко "героически погиб" еще 2 ноября.

"За проявленное мужество и самоотверженность представлен к ордену Мужества (посмертно)", - добавили в администрации.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 239 бойцов из Астраханской области. Всего власти и силовики на 1.30 мск 1 декабря сообщили о гибели на Украине как минимум 2972 военных с юга России, в том числе 1458 – из СКФО и 1514 – из ЮФО.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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