Разведчик из Астраханской области погиб на Украине

30 ноября 2023, 21:25

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Сержант Николай Котов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Володарского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 238 военных из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", Александр Галкин, Андрей Верятинский и Канат Батыров погибли в военной операции на Украине. Общее число погибших на Украине военных из Астраханской области достигло 237.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

Сержант, заместитель взвода глубинной разведки разведывательного батальона Николай Котов погиб в ходе специальной военной операции, сегодня он похоронен в поселке Володарский. Котову было 39 лет. После окончания Володарской СОШ №1 учился в Астраханском кооперативном техникуме, работал в МВД. В 2013 году подписал контракт. Два раза был командирован на территорию Сирии, сообщила сегодня администрация Володарского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 238 бойцов из Астраханской области. Всего власти и силовики на 21.30 мск 30 ноября сообщили о гибели на Украине как минимум 2971 военного с юга России, в том числе 1458 – из СКФО и 1513 – из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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