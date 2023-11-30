Активисты озвучили новую угрозу от строительства полигона близ Сарыкума

30 ноября 2023, 23:20

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Наличие на территории строящегося близ села Новая Урада мусорного полигона нефтяной скважины усилило сомнения активистов и местных жителей в безопасности проекта. Полигон начнет работу в 2024 году, заверили власти Кумторкалинского района.

Как писал "Кавказский узел", 31 октября Верховный суд Дагестана признал незаконным отказ Кумторкалинского райсуда в рассмотрении иска инициативной группы жителей села Новая Урада, требовавших проведения общественной экологической экспертизы строительства мусорного полигона рядом с барханом Сарыкум. Сельчане трижды обращались в райсуд с иском к районной администрации, но тот дважды оставил жалобу без рассмотрения, а в третий раз вернул обращение заявителям, указав, что оно подписано неуполномоченным лицом. Судебная тяжба с властями Кумторкалинского района вызвана отсутствием информации о результатах экологической экспертизы проекта мусорного полигона около бархана Сарыкум, рассказал представитель инициативной группы сельчан.

В мае строительство мусорного полигона около бархана Сарыкум в Кумторкалинском районе было приостановлено после того, как природоохранная прокуратура обнаружила на стройке нарушения. Подрядчик провел работы по строительству полигона без разрешения и положительного заключения государственной экологической экспертизы, сообщила прокуратура. 2 мая Минприроды Дагестана заявило, что проект прошел государственную экспертизу и "на данный момент проходит экологическую экспертизу". В октябре жители Новой Урады рассказали, что техника расчищает участок, где запланировано строительство полигона.

На территории строящегося мусорного полигона в Кумторкалинском районе возле села Новая Урада находится нефтяная скважина "Алмало-1", говорится в экспертном исследовании Республиканского управления независимых экспертиз и проектирования и Минприроды Дагестана, которое опубликовал Telegram-канал "Новая Урада. Мусорный полигон".

Скважина законсервирована, на полигоне ведутся строительные работы, рассказал корреспонденту "Кавказского узла". председатель общественного совета "Солидарность и свобода" Магомед Курамагомедов. "На этой территории имеются залежи нефти, в таких местах нельзя строить подобные полигону промышленные объекты. Технологические инциденты обязательно будут. В государственной экологической экспертизе указывается, что к скважине при проектировании полигона оставляют подъездные пути, в случае аварии и выброса нефти", - сказал Курамагомедов корреспонденту "Кавказского узла"

Он добавил, что под местом строительства полигона пролегают подземные воды, недалеко находится Канал имени. Октябрьской революции и размещение полигона в этом месте может привести к ухудшению качества питьевой воды в Махачкале.

По его словам, от Минприроды ответ на запрос по поводу опасности находящейся на территории скважины не поступил. Курамагомедов связывает это с тем, что министерство всячески поддерживает данный проект, и не желает прислушиваться к мнению общественников и местных жителей.

Работы на полигоне идут постоянно, от проезда большегрузных машин ветер относит пыль в сторону села Новая Урада, чем недовольны люди, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Ибрагим.

Районные власти сообщили, что работы ведутся интенсивно. "Строители не останавливаются ни на день и планируют до конца следующего года сдать 2 из 4 карт, что позволит полигону начать функционирование. Близость полигона ТБО позволит более эффективно наладить вывоз мусора в поселениях района — он станет быстрее и дешевле", - говорится в публикации в Telegram-канале администрации Кумторкалинского района.

23 октября несколько сотен жителей Кумторкалинского района приняли участие в акции протеста в селе Новая Урада. Они потребовали от властей отменить строительство мусорного полигона, заявив, что он нанесет вред экологии и здоровью людей.

В апреле жители села Новая Урада проводили акции протеста, требуя отменить строительство мусорного полигона. Они заявляли, что полигон нанесет урон бархану Сарыкум, который находится в составе Дагестанского заповедника и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сарыкум – крупнейший песчаный бархан в Европе, находится на охраняемой территории в составе Дагестанского заповедника. Бархан является местом съёмки для фильма "Белое солнце пустыни", сообщается на сайте MoiDagestan.

Против строительства мусорного полигона около бархана Сарыкум также высказывался и экоблогер Александр Сибирский. 23 апреля он записал видеообращение с призывом не допустить размещения полигона в этом месте. 11 мая туристка Елена Овсиенко провела одиночный пикет в Махачкале против строительства мусорного полигона около бархана Сарыкум.

11 августа глава Дагестана Сергей Меликов объяснил, что решение построить в этом месте мусорный полигон было принято, так как рядом с площадкой проходит федеральная трасса "Кавказ", и потому не придется строить дорогу.

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