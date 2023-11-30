Аналитики объяснили стремление Пашиняна усилить контроль над спецслужбами

30 ноября 2023, 20:34

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Стремление Пашиняна контролировать назначение руководства Службы нацбезопасности продиктовано опасением потерять власть на фоне действий России и возможного раскола в правящей силе, полагают армянские аналитики.

"Кавказский узел" писал, что в ноябре власти Армении сделали ряд заявлений о несогласии с политикой Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Так, Армения отказалась от участия в заседании ОДКБ, которое состоялось 23 ноября. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что власти Армении не согласны с политикой ОДКБ, но пока не приняли решения о выходе из ее состава. При этом Пашинян подчеркнул, что Армения заинтересована в поиске новых партнеров, которые могут продавать оружие и боеприпасы.

После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе от участия в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ослабла вплоть до угроз покинуть ОДКБ. О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

Кабмин Армении одобрил поправку о передаче полномочий назначения или увольнения главы Службы национальной безопасности и его заместителей от президента премьеру, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой трансляцию заседания на канале правительства в YouTube.

Положение действующего законодательства приравнивает должности директора Службы нацбезопасности и его замов к должностям военной службы, которых назначает и освобождает от должности президент по представлению премьер-министра, отмечено в обосновании к поправке. "Однако согласно статье 5 закона "Об органах системы государственного управления", СНБ является структурой, подчиненной премьеру. Необходимо пересмотреть положения, чтобы премьер назначал и освобождал от должности руководящий состав СНБ с учетом подчинения ведомства премьеру", - сказано в проекте законодательной инициативы.

Армения медленно, но верно, скатывается к диктатуре, считает глава Хельсинкской ассоциации Армении, правозащитница Нина Карапетянц. "Конституция и без этого наделяет армянского премьера суперполномочиями. И вместо того, чтобы менять Конституцию, формировать систему сдержек и противовесов, премьер подминает под себя абсолютно все, от системы правосудия – прокуратура, следственные органы, до силового блока – полиция, армия, а теперь и СНБ. Из бастиона демократии Армения превращается в бастион диктатуры", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Пашинян усиливает свои позиции, чтобы исключить волнения, протесты и инакомыслие, добавила правозащитница. "Пашинян собирается менять вектор, но не в сторону Запада, а России. Скорей всего, он собирается вступить в Союзное государство, а для этого нужна абсолютная власть", - предположила Карапетянц.

Политический аналитик Армен Ованнисян считает, что Пашинян подмял под себя СНБ, опасаясь активности России. "Пашинян для России лояльный политик. Тем не менее, он опасается, что Россия заменит <его> кем-то более лояльным. Недавнее закрытие "Ларса" армянские власти интерпретировали именно так, и чтобы обеспечить свою защиту, стремятся сделать спецслужбы максимально контролируемыми. Так было и с передачей Службы госохраны из подчинения СНБ в непосредственное подчинение премьеру", - заявил он "Кавказскому узлу".

Власти Армении 29 ноября потребовали созвать срочное совещание в рамках Евразийского экономического союза, так как Россия отказалась принимать более 30 машин с грузами, забраковав качество овощей, фруктов и цветов. Въезда в Россию со стороны Грузии, по данным на 29 ноября, ожидали около тысячи армянских большегрузов, в том числе со скоропортящимися продуктами, при этом водители заявили об ужесточении контроля в отношении машин из Армении.

Ованнисян назвал неверными представления о демократии в Армении. В то же время, по его словам, в Армении не может быть установлена диктатура. "Диктатура – дорогое удовольствие, для ее поддержания нужны финансовые ресурсы. До смены власти в апреле 2018 года действовал гибридный режим, вроде демократия, но с элементами авторитаризма. После смены власти Запад рассматривает Армению как страну с переходным строем. Но такими темпами, которые избрала правящая сила, мы скатимся обратно в гибридный режим", - пояснил политический аналитик.

Расширение полномочий премьера обусловлено попыткой усилить его влияние на внутриполитическом поле, заявил корреспонденту "Кавказского узла" политический обозреватель Акоп Бадалян. По его мнению, данное решение связано с внешними факторами, которые могут привести к обострению на внутриполитическом поле. "Ослабление позиций правящей силы создает риски смены власти. Любые потрясения создают дополнительные риски единству в самой правящей силе, какой бы монолитной, на первый взгляд, не казалась власть. Пашинян пытается усилить свое влияние внутри правящей силы, одновременно, создав возможность влиять на внутреннюю ситуацию", - предположил он.

Это не первая попытка Пашиняна взять под контроль спецслужбы, ранее в прямое подчинение премьера была передана Служба госохраны, добавил политобозреватель. "Парламентская модель управления подразумевает ключевую роль парламента в контроле над деятельностью премьера. На деле все наоборот. Мало того, что Конституция наделяет премьера суперполномочиями, так еще и парламентское большинство воспринимает его как руководителя. Чего стоит беспрецедентное для страны с парламентской моделью управления заявление спикера парламента, что премьер – его руководитель", - отметил Бадалян.

Армения далека от институциональной демократии, считает он. "Бастион демократии – пропагандистский тезис властей. В Армении отсутствует, на мой взгляд, один из главных признаков демократии – право на собственность. В обществе сложился стереотип, что крупный бизнес – преступный. Власти манипулируют этим, пугая общественность возвращением к власти прежней элиты. При этом идет процесс распределения бизнеса и переход его под контроль новых хозяев, лояльных власти. Когда в обществе нет понимания легитимности института собственности вне зависимости от политических взглядов, демократии не может быть. Демократия – среда, сформированная конкретными институциональными механизмами, а собственность, капитал и отношения общества являются ключевыми составляющими", - заключил политобозреватель.

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