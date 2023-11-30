30 ноября 2023, 18:24

Боец из Ростова-на-Дону погиб на Украине

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Максим Дудкин погиб на Украине, сообщила администрация Ворошиловского района Ростова-на-Дону. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 326 военных из Ростовской области.

"Кавказский узел писал, что Сергей Бородин стал 325-м жителем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Максим Дудкин погиб в ходе специальной военной операции на Украине 19 мая, сообщила сегодня администрация Ворошиловского района Ростова-на-Дону, отчитываясь о передаче семье погибшего ордена Мужества.

Таким образом, подтверждена гибель в военной операции не менее 326 жителей Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Десантник из Багаевского района погиб на Украине", "Власти сообщили о гибели на Украине трех военных из Ростовской области", "Семь военных из Ростовской области убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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