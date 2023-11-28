28 ноября 2023, 18:18

Военный из Ростовской области убит на Украине

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Сергей Бородин погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Каменского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 325 военных из Ростовской области.

 "Кавказский узел писал, что  Василий Кузмичев стал 324-м жителей Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Житель хутора Красновка Сергей Бородин погиб в военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Каменского района в своем Telegram-канале. У него остались жена и вое детей, указано в сообщении.

Таким образом, подтверждена гибель в военной операции не менее 325 жителей Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Десантник из Багаевского района погиб на Украине", "Власти сообщили о гибели на Украине трех военных из Ростовской области", "Семь военных из Ростовской области убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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