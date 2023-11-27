27 ноября 2023, 12:11

Уроженец Гуково погиб на Украине

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Василий Кузмичев из Гуково погиб в зоне проведения военной операции на Украине. С начала спецоперации подтверждена гибель не менее 324 жителей Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", представители властей и силовых ведомств на 18 ноября подтвердили гибельна Украине не менее 323 жителей Ростовской области.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

30-летний уроженец Гуково Василий Кузмичев погиб в зоне проведения специальной военной операции на Украине, передал 25 ноября Donday.ru.

Кузмичев похоронен в Гуково, уточнил Rostov.ru.

Таким образом, подтверждена гибель в военной операции не менее 324 жителей Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Десантник из Багаевского района погиб на Украине", "Власти сообщили о гибели на Украине трех военных из Ростовской области", "Семь военных из Ростовской области убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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