Гражданин Грузии освобожден силовиками в Южной Осетии

29 ноября 2023, 10:27

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Житель Тбилиси Васико Кенкадзе, задержанный силовиками в Южной Осетии, приговорен к штрафу за нарушение границы и передан грузинской стороне.

Как писал "Кавказский узел", 18 октября Служба госбезопасности Грузии сообщила, что около села Балаани задержан гражданин Грузии.

За девять месяцев 2023 года в Южной Осетии зафиксировано 26 задержаний граждан Грузии, в Абхазии – семь, заявил 1 октября руководитель миссии наблюдателей ЕС в Грузии Димитриос Карабалис. "Число задержанных в последние годы постепенно сокращалось, но основная причина этого в том, что по сравнению с предыдущими годами меньше попыток пересечь административную пограничную линию", – пояснил он. В 2022 году, по данным миссии, в Абхазии и Южной Осетии были задержаны 45 граждан Грузии, из них 39 - в Южной Осетии и шесть – в Абхазии.

Васико Кенкадзе, задержанный около села Балаани, освобожден и находится на территории, контролируемой властями Грузии, сообщила Служба госбезопасности страны.

По данным ведомства, для освобождения Васико Кенкадзе был задействован механизм «горячей линии». "Вопрос о его немедленном освобождении из незаконного заключения был поднят центральными властями Грузии на 115-й встрече Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них", - процитировало 28 ноября сообщение ведомства "ИнтерпрессНьюс".

Об освобождении жителя Тбилиси Васико Кенкадзе, задержанного 15 октября, сообщил также 28 ноября Комитет госбезопасности Южной Осетии. По версии ведомства, Кенкадзе "намеренно перешел государственную границу РЮО с Грузией".

27 ноября Ленингорский райсуд приговорил Кенкадзе к штрафу в 50 тысяч рублей, признав его виновным по части 1 статьи 322 УК РФ "Незаконное пересечение государственной границы". "28 ноября нарушитель освобожден и в установленном порядке передан грузинской стороне", - процитировало сообщение ведомства ИА "Рес".

Напомним, Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

Ограничения на переход границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, сказано в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии".

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