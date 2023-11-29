Хаял Васильев. Скриншот https://t.me/sotaproject/69425

29 ноября 2023, 07:09

Хаяла Васильева приютили прохожие в Москве после депортации из Азербайджана

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Прохожие в Москве временно приютили сироту Хаяла Васильева, высланного из Баку без денег и паспорта с запретом возвращаться в Азербайджан в течение пяти лет. Правозащитник Грегори Винтер призвал представителей московской диаспоры помочь молодому человеку.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября 20-летний Хаял Васильев был выслан из Баку в Москву по требованию российских властей. У него нет знакомых в Москве, денег на аренду жилья и и внутреннего российского паспорта, только загранпаспорт, сообщил дядя Хаяла.

16 ноября стало известно, что в Азербайджане задержан сирота Хаял Васильев, которого более 10 лет назад родственники забрали из детдома. Суд в Баку отсрочил депортацию Хаяла Васильева, страдающего психическим заболеванием, после его заявления об отказе от российского гражданства. Миграционная служба Азербайджана узнала о незаконном пребывании Хаяла Васильева в стране после доноса родственницы в связи с бытовым конфликтом.

После прилета в Москву Хаяла Васильева временно приютили случайные прохожие, когда он попросил помощи, будучи голодным и без жилья, сообщил по телефону сам Хаял Васильев корреспонденту "Кавказского узла". По словам молодого человека, он не знает, где именно находится и как долго ему разрешат быть у случайных людей. Также, по его словам, он не знает, что ему делать дальше.

Мужчина, который не представился, с телефона Хаяла сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что молодому человеку оказана временная помощь потому, что он просил ее в аэропорту. По мнению мужчины, нужно, чтобы Хаялу помог кто-то из московских правозащитников, потому что "парень не приспособлен к жизни и не может даже читать и писать".

По словам человека, приютившего Хаяла, молодой человек хочет вернуться в Азербайджан, где живут все его родственники, однако Хаял даже не смог прочитать, что въезд в Азербайджан ему запрещен до 2028 года.

Хаял Васильев прислал корреспонденту "Кавказского узла" фотокопию постановления, которое не смог обжаловать, так как не умеет  читать и писать. В постановлении об административном наказании от 16 ноября указано, что начальник отдела миграции Герай Нуриев составил протокол на гражданина России 2003 года рождения Хаяла Васильева.

При рассмотрении протокола об административном правонарушении было выявлено, что Васильев проживает на территории Азербайджана с недействительным документом.

В постановлении, составленном на азербайджанском языке, указано, что согласно статье 575.1.2 КоАПАзербайджана Васильев должен быть в административном порядке выдворен из страны с выплатой штрафа в 400 манатов в течение 90 дней, а право на въезд в Азербайджанскую Республику должно быть ограничено на протяжении 5 лет. Жалоба может быть подана вышестоящему органу (должностному лицу) или в суд в течение десяти дней с момента выдачи копии решения, сказано в постановлении.

Правозащитник из Череповца Грегори Винтер, который с 2008 года помогал Хаялу, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что пытался добиться жилья молодому человеку в России как сироте с российским гражданством. Однако, по его словам, в этом было отказано без каких-либо ссылок на закон.

"Получается, что 20-летний юноша оказался в патовой ситуации - не нужным ни Азербайджану, где находится его этнос, ни России, где у него гражданство. Хорошо, что ему в аэропорту попались добрые люди, но что его ждет дальше без средств к существованию, без навыков читать и писать? Даже страшно подумать!" – сказал он, призвав диаспору в Москве помочь Хаялу Васильеву.

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Примечание:

"Юристы в Баку оценили перспективы правовой защиты Фарида Сафарли", "Россия выслала четверых объявленных в розыск граждан Азербайджана", "Исмаилов избежал экстрадиции в Россию при отсутствии поддержки азербайджанских элит".

Автор: Кристина Романова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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