Хаял Васильев отказался от гражданства России на фоне угрозы депортации из Азербайджана

19 ноября 2023, 13:54

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Суд в Баку отсрочил депортацию сироты Хаяла Васильева в Россию после его заявления об отказе от российского гражданства. В случае депортации Васильев, страдающий психическим заболеванием, рискует оказаться в зоне военной операции на Украине и погибнуть, пояснил правозащитник.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября стало известно, что азербайджанские силовики по запросу властей России задержали в Сумгаите 20-летнего сироту Хаяла Васильева, который является гражданином России. Более 10 лет назад родственники юноши забрали его из детдома. Васильева хотят отправить на прохождение срочной военной службы, предположил правозащитник Григорий (Грегори) Винтер.

Сообщение о том, что воспитанника детдома хотят депортировать в Россию из Азербайджана, поступило 16 ноября также на смс-сервис "Кавказского узла". Согласно сообщению, в ночь на 16 ноября суд в Баку постановил депортировать в Россию 20-летнего Хаяла Васильева, который был вывезен из детдома в России в Азербайджан биологическими дедушкой и бабушкой - Алмасом и Шафигой Шаммедовыми. "Отец мальчика - Эльшад Шаммедов, азербайджанец из Сумгаита - с 2008 года находится в местах лишения свободы в России. Мать Хаяла давно умерла. Отцовство установлено через генетическую экспертизу Череповецким районным судом [...] в конце 2008 года. В 2013 Васильев Хаял был вывезен из детского дома в Азербайджан, не имеет внутреннего российского паспорта, не имеет регистрации и жилья в России. Все родственники Васильева живут в Азербайджане", - написал автор обращения, правозащитник Грегори Винтер.

Он отметил, что "у Васильева ЗПР (задержка психического развития), он не умеет писать, не понимает, что происходит". Автор сообщения пояснил, что с 2008 года занимается делами Хаяла Васильева. "Это я нашел родственников и вывез мальчика в Азербайджан. Есть очень большая вероятность, что Васильева депортируют для того, чтобы он попал в России в зону СВО. Учитывая особенности Хаяла, он очень быстро погибнет во время боевых действий, т.е. вопрос идёт о жизни и смерти", - говорится в сообщении.

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Корреспонденту "Кавказского узла" Грегори Винтер сообщил, что Хаял Васильев заявил об отказе от российского гражданства. 18 ноября Васильев, находившийся в одном из депортационных пунктов Баку вместе с другими иностранцами, был переведен в другой пункт. "Судья дала разрешение на начало следственных действий после заявления Хаяла об отказе от российского гражданства. Они будут идти около месяца. Потом будут решать вопрос о депортации. Пока такого решения нет", - сообщил он, предположив, что расследование "будет связано с проверкой идентичности Хаяла".

По словам правозащитника, он познакомился с Хаялом и его отцом в 2008 году. "Я житель Череповца, в 2008 году я шел домой вечером и заметил сидящего в сугробе ребенка лет пяти, фактически раздетого. Я спросил его, что он делает один на морозе и где его родители. Мальчик показал мне место обитания родителей. Это была какая то страшная ночлежка. Там я нашел и познакомился с его отцом. Пристыдил его, что надо лучше смотреть за ребенком. Но потом долго думал о судьбе мальчика, было его очень жаль, и я стал приходить к нему и к отцу. Приносил гостинцы. Через год его отца посадили, и мальчик остался, можно сказать, сиротой без документов. Позже я выяснил, что Васильев Хаял - это единственный сын Шаммедова Эльшада Алмас-оглы, осуждённого в 2009 году по статье 105 (убийство) к 19 годам лишения свободы. То есть до 2028 года", - рассказал Винтер.

По его словам отец воспитывал Хаяла один, мать была лишена родительских прав. "После ареста Шаммедова мальчик оказался в детском приюте. Через год […] Хаял был принудительно, без ведома родителей и родственников, переведён в детский дом в 200 километрах от места регистрации. Местонахождение мальчика я лично смог установить как защитник Шаммедова только через суд в конце 2009 года", - рассказал он.

В детдоме Хаял провёл пять лет. "Всё это время я добивался, чтобы он был передан родным (бабушке и дедушке Шаммедовым) в Азербайджан. Департамент образования (в его ведении на тот момент были детдома) категорически отказался осуществлять связи с родными Хаяла в Азербайджане, все контакты с ними осуществлял я. […] В июле 2013 года дядя Хаяла - Мушфик Аббасов - совместно со мною вывез Хаяла из России", - сказал Грегори Винтер.

В Азербайджане Хаяла стали воспитывать дедушка и бабушка, сообщил он. "В декабре 2017 года скоропостижно умер дедушка, а весной 2018 года - бабушка Хаяла. […] Бабушка и дедушка оставили мальчику завещание на дом, и он стал в нем продолжать жить после их смерти, работал. Но вот в ноябре этого года к нему в дверь постучали и насильно забрали как российского мигранта в центр для депортации. Об этом я узнал, когда он позвонил мне из этого центра", - сказал Винтер, выразив опасение, что после депортации Хаял Васильев будет направлен в зону военной операции и там, с учетом его особенностей, погибнет.

О себе 54-летний Грегори Маркус Северин Винтер рассказал, что был координатором вологодского отделения движения «За права человека», участвовал в защите лесов от вырубки, защите прав заключенных. Ранее, в 2019-2022 годах, был осуждён по статьям об оскорблении представителя власти и оскорблении суда, а сейчас обвиняется в распространении фейков о российской армии (статья 207.3 УК РФ). 19 октября 2022 года Винтер был освобожден из СИЗО под домашний арест, а 3 ноября 2023 года мера пресечения была изменена на "запрет определённых действий с запретом выходить из дома в ночное время".

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