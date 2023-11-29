Карабахские беженцы поблагодарили врачей в Армении за помощь

29 ноября 2023, 02:15

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Вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха, которым пришлось обращаться к врачам после приезда в Армению, высоко оценили профессионализм и отношение медработников к своим обязанностям. Беженцы получают медицинскую и психологическую помощь в Армении за государственный счет.

Как писал "Кавказский узел", к 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Социальными вопросами беженцев занимается правительство Армении – им предоставляется размещение в гостиницах и пансионатах, единовременная помощь в размере 100 тысяч драмов каждому (около 248 долларов) и ежемесячно в течение шести месяцев по 50 тысяч драмов (около 124 долларов) на аренду жилья, а также 10 тысяч драмов (около 25 долларов) - на коммунальные услуги, сообщили в министерстве труда и социальных вопросов.

Представитель правительства Нагорного Карабаха, которое в настоящее время находится в Армении, сообщил 28 ноября корреспонденту "Кавказского узла", что вынужденные переселенцы получают медицинскую помощь и обслуживание "в рамках государственного заказа".

«Программа работает с конца сентября, каждый беженец может обратиться в медицинскую организацию первичной медико-санитарной помощи по месту жительства, амбулаторию, поликлинику, женскую консультацию для получения медицинской помощью в рамках государственного заказа в определенных объемах, в том числе лекарственными средствами, в стационарных и амбулаторных условиях», - рассказал он.

По его словам, в начале ноября парламент Армении дала положительное заключение по поправкам в законе «О медицинской помощи и обслуживании населения», по которой медицинским работникам старшего и среднего звена из Нагорного Карабаха предоставлена возможность продолжить свою профессиональную деятельность до получения сертификата в установленный срок – до 1 января 2025 года.

Он добавил, что кроме крупных медицинских учреждений, бесплатные услуги беженцам предлагают также частные клиники, организации, фонды.

Женский ресурсный центр Армении открыл горячую линия для женщин в возрасте 18-60 лет по поводу проблем, связанных с женским здоровьем. «Оператор горячей линии направит в соответствующее медицинское учреждение для бесплатного лечения. Временная горячая линия работает с ноября 2023 года по февраль 2024 года», - сообщили в Центре корреспонденту "Кавказского узла".

Координатор программ фонда «Доктор Лиза» в Армении Ани Мартиросян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что за последние месяцы беженцам из Нагорного Карабаха предоставлено 40 тонн гуманитарной помощи. Она отметила, что программы гуманитарной помощи будут продолжены.

Касательно медицинской и психологической помощи Мартиросян отметила, что фонд предоставил лекарства и медикаменты для беженцев, а психологическая помощь для детей действует в "Русском доме" в Ереване. Также есть планы организовать психологическую реабилитацию для взрослых. «Но реабилитация взрослых сталкивается с одной проблемой – взрослые зачастую не понимают необходимость такой помощи. Люди предпочитают говорить о социальных проблемах и их решении, но когда речь заходит от психологической реабилитации, они предпочитают закидывать эту проблему на второй план. Но фонд «Доктор Лиза» планирует такие программы», - отметила координатор.

Благотворительный фонд «Вива» начал медицинскую помощь со дня депортации из Нагорного Карабаха. На сегодня фонд предлагает программы краткосрочной и долгосрочной медицинской помощи вынужденным переселенцам. В пакет помощи входят консультации врачей, предоставлении медикаментов и средства гигиены, детское питание, сообщил представитель организации.

Вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха поделились с корреспондентом "Кавказского узла" своими историями о том, как обращались за медицинской помощью

Гаяне Шахбазян из Степанакерта рассказала, что семья ее проживает в Ереване на съемной квартире. Еще в Горисе ее семья получила медицинскую помощь, а в Ереване они встали на учет в поликлинике по месту жительства.

«Недавно свекру стало плохо, вызвали "скорую". Оказалось, что у него инфаркт и еще что-то с сердцем. "Скорая" увезла, а через пару часов началась операция на сердце, которая прошла удачно. И все обслуживание, операция и дальнейшее лечение было для нас бесплатным. Клиника была частной», - рассказала женщина.

Житель Степанакерта Сергей Григорян оперировался в Республиканской больнице перед самой войной, потом вынужден был депортироваться без каких-либо медицинских условий, в результате получил осложнение, провели повторную операцию в Ереване.

«За неделю до бомбежек Степанакерта, 1 сентября мне прооперировали ногу – ампутация пальцев. Через несколько дней началась война, было много раненых. Говорили, что более 400 человек. Потому всех гражданских больных выписали домой. Потом началась депортация. Более 50 часов мы ехали по Лачинскому коридору, пока добрались до Армении. Из-за того, что у меня не было перевязок, нужного медицинского наблюдения, и я столько времени сидел в машине, ситуация осложнилась. Была температура. Родные думали, что я умру по пути. Тем более были несколько случаев, когда пожилые люди умирали при переезде по Лачинскому коридору», - рассказал мужчина.

В Горисе его обследовали, сделали перевязку, дали лекарства. «Мы обратились в одну из больниц Наирийского района. Меня осмотрел врач, назначил срочную операцию. Еще немного отрезали от ноги и оставили в больнице. По сей день за мной ухаживают, делали рентген недавно, ежедневно делают перевязки, врач наблюдает. И все это бесплатно. Я просто удивлен, потому что такого никогда не видел - ни в советское время, ни после. Поэтому я просто удивлен, как люди понимают мою ситуацию. Моя семья оставила все. Мы приехали с документами и небольшим количеством вещей. Ищем жилье, за которое мы могли бы платить, так как арендная плата очень высокая. Но в больнице никто ни копейки не взял у меня», - рассказал мужчина.

Джульетта Григорян рассказала, что из-за пережитого в Степанакерте во время бомбежек и трудного перехода через Лачинский коридор у нее поднялся сахар и она ослепла. Ее взяли под наблюдение врачи, пытаются вернуть частично зрение. "Сделали операцию, проводят реабилитацию. Все услуги оплачивает государство. Я очень надеюсь, что зрение вернется», - сказала женщина.

Она отметила, что в больнице в разных отделениях она постоянно встречает знакомых из Нагорного Карабаха и у всех проблемы со здоровьем. «Очень много беженцев в больницах. Все говорят об этом. Но это не удивительно. Ведь, начиная с 2020 года, мы думали, что миротворцы обеспечат нам безопасность хотя бы до 2025 года. Но в итоге стали блокада, война, потеря родины. Разве после такого можем быть здоровыми? Просто многие не идут к врачам, так как социальные проблемы необходимо решать», - поделилась пенсионерка.

Жители Нагорного Карабаха, которые вынужденно покинули свои дома после сентябрьской военной операции Азербайджана, 6 ноября потребовали на акции в Ереване восстановить их социальные выплаты. Правительство Армении взяло на себя обязательство выплачивать пенсии и пособия переселенцам из Нагорного Карабаха, которые зарегистрировались в Армении. Среди беженцев насчитывается около 15 тысяч пенсионеров. Пособия ушли на оплату жилья и покупку вещей первой необходимости, из-за отсутствия зарплаты и пенсий денег практически не осталось, а необходимость регистрации для получения пенсий создает дополнительные трудности, рассказали "Кавказскому узлу" карабахские беженцы.

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