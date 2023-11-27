Суд утвердил продление ареста Афияддину Мамедову

27 ноября 2023, 23:41

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Апелляционный суд Баку оставил без удовлетворения жалобу на продление ареста лидеру профсоюзного движения Афияддину Мамедову. Активиста в изоляторе незаконно ограничивают в возможности созваниваться с друзьями, заявила его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", Афияддин Мамедов, по данным защиты, в изоляторе был лишен возможности воспользоваться правом на телефонные разговоры, а медработники пенитенциарной службы игнорируют его проблемы со здоровьем. Суд 15 ноября продлил на два месяца срок ареста Мамедова.

Председатель независимой Конфедерации профсоюзов "Рабочая платформа" и член правления движения "Демократия 1918" (D-18) Афияддин Мамедов был задержан 20 сентября около своего дома. По данным соратников Мамедова, подошедший к нему человек ранил себя ножом и затем бросил нож, инсценировав нападение со стороны Мамедова. На следующий день суд арестовал Мамедова на два месяца по обвинению в хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. 3 октября суд отказался перевести активиста под домашний арест. Сам активист заявил, что его преследуют из-за профсоюзной деятельности.

Жалоба на продление срока ареста Мамедова была рассмотрена сегодня в Бакинском апелляционном суде. "Мы указали на отсутствие необходимости содержания Мамедова под стражей. У него проблемы со здоровьем, сломан нос, и по гуманитарным соображениям ему можно изменить меру пресечения на домашний арест, и при надобности он будет являться на следствие по первому вызову", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Зибейда Садыгова.

При этом защита Мамедова не получила ответов на обращения о госпитализации Мамедова для операции. Адвокаты обращались с этим в Пенитенциарную службу, в главное медуправление Минюста, к руководству бакинского СИЗО-1, и предусмотренные законом сроки ответов, по их данным, уже исчерпаны.

Садыгова отметила, что хотя право Мамедова на телефонные разговоры частично восстановлено, и он уже может общаться с родными, ему не дают письменных принадлежностей – бумагу, ручку для ведения записей, а также не принимают книг для чтения.

"Молодой человек хотел бы заняться самообразованием в СИЗО. Однако, не доставляя ему книги от друзей и письменные принадлежности, его лишают этой возможности. Не может он и звонить друзьям, интересоваться событиями из жизни страны. Это незаконно, потому что арестант может в неделю дважды по 15 минут звонить не только своим близким, но и другим лицам, представляющим его интересы", - отметила адвокат Садыгова.

В Бакинском апелляционном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили информацию об отклонении жалобы активиста.

Афияддин Мамедов и ранее подвергался преследованиям. Так, в феврале суд в Баку арестовал его на 30 суток после акции в поддержку активиста Бахтияра Гаджиева. Мамедов был тогда признан виновным в мелком хулиганстве. В ноябре 2022 года Афияддин Мамедов был арестован на 30 суток по обвинению в неподчинении силовикам. Он заявил, что был избит силовиками после задержания.

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