Активисты в Кабардино-Балкарии сочли запугиванием реакцию следствия на защиту ученых

26 ноября 2023, 15:29

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Повышенное внимание следователей к подписантам обращения в защиту ученых стало продолжением давления на Кабардино-Балкарский институт гуманитарных исследований, указал правозащитник Валерий Хатажуков. Следователи прямо объясняли свой интерес обращением в защиту института, рассказали активисты Заур Жемухов и Маркс Шахмурзов.

Как писал "Кавказский узел", 22 ноября Кабардино-Балкарский правозащитный центр обратился к главе республики Казбеку Кокову с призывом оградить от давления силовиков местных активистов, которые год назад выступили в поддержку Института гуманитарных исследований (КБИГИ). Подписантов обращения вызывают в Следственный комитет в Нальчике и требуют письменных объяснений. Силовики поясняют свое требование утверждением, что "в сети интернет была распространена клевета, но кем и в отношении кого, остается непонятным", заявил правозащитный центр.

В ноябре 2022 года правозащитники и активисты призвали Казбека Кокова не допустить преследования ученых КБИГИ, которые "пытаются воссоздать подлинную историю и отстоять родные языки народов Северного Кавказа". В защиту института выступили местные активисты, ученые, педагоги и художники, а также черкесская диаспора Турции. Минпросвещения республики назвало недостоверной информацию о преследовании сотрудников КБИГИ. В январе силовики вернули ученым изъятые при обысках вещи, но пояснений о причинах обысков не дали.

За год после обращения к главе республики по обстоятельствам давления на ученых КБИГИ ответа правозащитникам не последовало, рассказал один из подписантов обращения, руководитель Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра Валерий Хатажуков.

"Мы не получили никакого ответа до сих пор, а идет иной процесс: СКР вызывает подписантов с вопросами, имеющими отношение к обращению: зачем вы подписали, вы считаете, что эти обыски были незаконны, кто вам предложил подписать? Мы обращаемся к главе региона, являющемуся гарантом Конституции КБР, и то обращение тоже было направлено ему, и там приводились те же доводы, что институт - один из символов нашей государственности", - сказал Хатажуков корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает, что давление на ученых было связано не с их научной деятельностью, а с общественной позицией по вопросам «сохранения культурной идентичности кабардинцев». По его мнению, это "атака на таких людей, которые на виду, являющихся ведущими учеными, общественными деятелями, выступившими резко против известных поправок в ФЗ, после чего обучение родным языкам стало необязательным".

24 июля 2018 года Госдума приняла поправки к закону "Об образовании", предполагающие изучение государственных языков республик России "на добровольной основе". Законопроект возмутил жителей национальных регионов, которые увидели в нем угрозу для существования языков и культуры своих народов, говорится в справке "Кавказского узла" "Пять фактов про новый закон о родных языках".

Запугивание подписантов обращения в защиту КБИГИ является продолжением атаки на научное заведение и попытки закрыть авторитетное учреждение, а в целом вся эта кампания направлена на ликвидацию республик и свертывание федеративного устройства страны, высказал мнение правозащитник.

"Это часть процессов, направленных на ликвидацию республик, на свертывание федеративного устройства страны. Прошел год со дня атаки на КБИГИ, все прояснилось, никаких обвинений в адрес тех ученых, кого обыскивали, с кем так грубо поступили – никаких претензий не предъявлено", - сказал Хатажуков.

Правозащитник отметил, что оперативные сотрудники пытались вызвать для беседы и его лично. "Меня лично вызывали, сообщили, что хотят поговорить. Я сказал, что с интересом послушаю их вопросы, но условием будет, что они должны меня уведомить, прислать повестку, и я приду со своим представителем. После этого мне более никаких сигналов не было", - рассказал Хатажуков.

По его словам, давление на подписантов обращения длится около полугода. «Некоторые активисты ходили [по вызовам силовиков]. Они [оперативники] подразумевают, что если было решение суда на обыск и формально обыски не противоречат законодательству, что вы еще хотите? По их логике, если формально все эти действия подпадают под закон, можно делать что угодно. Для проведения этих обысков нужны обоснования. Пока их [активистов] более не беспокоят после этого», - рассказал Хатажуков.

Преследование ученых получило огласку в кавказских и черкесских диаспорах



Говоря о деятельности КБИГИ, Валерий Хатажуков отметил его «важную роль в работе по сохранению культурной идентичности кабардинского и балкарского народов». "Это деятельность в сфере изучения истории, лингвистики, филологии, это важный институт для КБР, а все эти люди, научные сотрудники, доктора наук, кандидаты, ведущие ученые института и общественные деятели, которые постоянно на виду, высказывают свою позицию по разным проблемам, связанным с сохранением культурной идентичности наших народов. Я считаю, это и стало причиной этой атаки", - сказал он.

Кабардино-Балкарский научно-исследовательский институт существует с 1926 года. "Создание института преследовало две задачи: организацию всестороннего изучения истории, экономики, природных богатств, обычаев, традиций, языков, фольклора коренных народов края; приобщение населения области к культурным ценностям", - говорится в информации на сайте института. Нынешнее название Институт гуманитарных исследований получил в 2007 году. В разделе "Новости" на сайте института содержится информация о новых изданиях и проектах по изучению языков и культуры Кабардино-Балкарии.

Все сотрудники института продолжают работу, отметил правозащитник. "Никого не увольняли. Их обвинили, что они в Грузии сотрудничают с нежелательной организацией. Речь о Черкесском культурном центре, он не является нежелательной организацией, он финансируется грузинским бюджетом, а они [следователи] утверждали, что американской организацией. Это не нашло подтверждения, им вернули всё [изъятое при обыске], это же должно каким-то образом закончиться, они [следователи] должны объявить, что к ним [к ученым] нет никаких претензий, что произошло недоразумение. В какой-то форме они должны объявить об этом", - заявил Хатажуков.

По его словам, история с преследованием ученых и давлением на институт получила широкую огласку в кавказской и черкесской диаспоре в мире, и такое преследование не в интересах Российской Федерации.

"Это получило огромную огласку, в черкесской диаспоре, в кавказской. В интересах ли России, это ведь во многих регионах происходит, как с Хаджимурадом Доного в Дагестане. В чьих это интересах, если говорить об объективных интересах России? Работает ли это на ее безопасность и целостность? Нет! Люди, предпринимающие эти акции, как раз работают на угрозу ее безопасности", - считает Хатажуков.

Он также заявил, что «политическое руководство КБР должно было отреагировать на действия в отношении ученых и института, а также на обращение общественности». «Это не должно остаться без каких-то выводов. Это же не люди с улицы, а известные ученые. Мы требуем, чтобы этому была дана оценка, чтобы нам элементарно ответили. Вместо этого они вызывают подписантов», - поделился Хатажуков.

Активисты рассказали о повышенном внимании силовиков

Один из подписантов обращения в защиту КБИГИ, руководитель общественной организации "Жылэбзэ" Заур Жемухов сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что ему известно о давлении на активистов, однако сам он с подобным не столкнулся.

«Меня не вызывали и не приглашали на беседу. Возможно, посчитали, что я уже достаточно хорошо "проинструктирован", имев беседы и даже административные наказания по другим поводам. Лично я в этот раз давление не ощутил, но от знакомых слышал о подобных происшествиях», - сказал он.

Глава Кабардино-Балкарского отделения Ассоциации жертв политических репрессий Маркс Шахмурзов сообщил, что сотрудники управления СКР приглашали его для беседы.

"Звонили, приглашали [на беседу], говорили, что будут записывать. Все было добровольно. Я сказал, что мне некогда. Они пояснили, что это связано с КБИГИ, с обращением. Наверное, хотели оправдаться. Навряд ли это давление, очень вежливо поговорили, это были из СКР. В настоящий момент я никакого давления не ощущаю и не хочу ощущать. Я не такой человек, на кого можно надавить, я человек свободный во всех отношениях", - заявил Шахмурзов корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, группа ученых КБИГИ в течении шести лет работала над Большим русско-кабардино-черкесским словарем, в который вошли 75 тысяч слов и выражений, значительная часть которых впервые зафиксирована в словаре на кабардино-черкесском, сообщил в апреле создатель словаря, ученый Борис Бижоев. Словарь поможет решить проблему механических заимствований из русского языка, пояснили "Кавказскому узлу" редактор Кабардино-Балкарского радио Лариса Маремкулова и преподаватель кабардинского языка Нина Карданова.

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