Европарламент призвал привлечь к ответственности виновных в убийстве Тамаза Гинтури

24 ноября 2023, 02:09

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Депутаты Европарламента осудили убийство Тамаза Гинтури югоосетинскими силовиками, предложив Евросовету ввести санкции против россиян, ответственных за нарушение суверенитета Грузии. Они также призвали Москву вывести свои войска из Южной Осетии и Абхазии в соответствии с соглашением от 2008 года.

Как писал "Кавказский узел", 6 ноября силовики в Южной Осетии убили 58-летнего гражданина Грузии Тамаза Гинтури и задержали Левана Дотиашвили. 7 ноября в трех городах Грузии участники акций, организованных оппозицией, зажгли свечи в память о Гинтури. Тело погибшего было доставлено в его дом в селе Кирбали, 11 ноября он был похоронен с воинскими почестями. После убийства Гинтури село Кирбали начала патрулировать полиция.

Комитет госбезопасности Южной Осетии пояснил 6 ноября, что нарушители границы представляли угрозу для жизни пограничников. По версии ведомства, силовики стреляли по колесам автомобиля, в результате один из нарушителей получил тяжелое ранение и для оказания экстренной медпомощи передан в Грузию, а второй был задержан. 9 ноября грузинская сторона сообщила, что Леван Дотиашвили возвращен в Грузию и будет выступать свидетелем по делу об убийстве Тамаза Гинтури.

Европейский парламент 23 ноября принял резолюцию с осуждением убийства Тамаза Гинтури и похищения Левана Дотиашвили близ линии разграничения в Цхинвальском регионе Грузии. Текст резолюции поддержали 495 депутатов, 50 воздержались, против выступили семеро, говорится в сообщении на сайте Европарламента.

Убийство Тамаза Гинтури - «грубое пренебрежение международным правом и человеческой жизнью со стороны России, в том числе путем дискриминации по национальному признаку, установки колючей проволоки и возведения заграждений», подчеркивается в документе.

Авторы резолюции призвали провести тщательное расследование этого и других убийств, происходивших в регионе в связи с конфликтом. "Депутаты Европарламента полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах и решительно осуждают незаконную оккупацию грузинских регионов", - следует из текста резолюции.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта. Ограничения на переход границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права местных сельчан, они не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, сказано в докладе Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии".

Евродепутаты призвали Москву выполнить соглашение о прекращении огня, заключенное при посредничестве ЕС в 2008 году, вывести свои войска из Южной Осетии и Абхазии, а также и освободить всех граждан Грузии, незаконно находящихся там под стражей. Кроме того, парламентарии предложили Евросовету ввести целевые санкции против лиц, ответственных за нарушения суверенитета, территориальной целостности и прав человека в Грузии, а также осудить вмешательство России во внутреннюю политику страны.

Брат Тамаза Гинтури не надеется, что грузинские власти должным образом расследуют убийство и накажут виновных. «Правительство говорит, что расследование еще не закончено, только когда расследование закончится, мы сможем ознакомиться со следственными материалами. У меня больше надежд на Европарламент, на европейцев», - заявил перед голосованием по резолюции в Европарламенте Гиви Гинтури, чьи слова передала телекомпания "Формула".

Резолюция Европарламента об убийстве Тамаза Гинтури очень важна для грузинского государства, заявила представитель «Единого национального движения» Софо Джапаридзе. «Своими силами и усилиями наших партнеров мы делаем то, что на самом деле должна делать "Грузинская мечта". Убийство Тамаза Гинтури было расценено как очередная провокация, направленная на подрыв евроатлантических перспектив Грузии. Эта резолюция - еще одна победа, и мы сделаем все возможное, чтобы убийцы Тамаза Гинтури были наказаны», - сказала она на брифинге 23 ноября.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала резолюцию Европарламента об убийстве Тамаза Гинтури, отметив, что Европа "в очередной раз продемонстрировала непоколебимую поддержку Грузии".

«Я благодарна за окончательную резолюцию Европарламента относительно убийства Тамаза Гинтури. Она подчеркивает роль международного сообщества в противостоянии вызовам, с которыми сталкиваются граждане Грузии в условиях российской оккупации», - написала Зурабишвили в соцсети X.

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