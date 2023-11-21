Стало известно об освобождении Олега Лаптева в связи с участием в СВО

21 ноября 2023, 13:19

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Сочинский застройщик Олег Лаптев отправился в зону СВО, освободившись из колонии, где отбывал 15-летний срок за убийство бизнесмена Александра Широбокова, следует из документов суда.

Как писал "Кавказский узел", 31 июля 2020 года суд назначил застройщику Олегу Лаптеву 15 лет колонии, признав его виновным в убийстве бывшего депутата Александра Широбокова, а также в покушении на убийство следователя и эксперта в Туапсе. Два его подельника получили 10 и 11 лет колонии.

1 декабря 2018 года в центре Сочи было найдено тело бизнесмена Александра Широбокова, который ранее был депутатом городского собрания и возглавлял жилищно-строительный кооператив "Альфа". В его убийстве был обвинен застройщик Олег Лаптев, которого арестовали 11 декабря 2018 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Находясь под стражей, он признался в убийстве Широбокова, однако его родные считают, что он дал признательные показания под давлением. В октябре 2019 года Лаптев был также обвинен в попытке организовать убийство следователя из Туапсе, который вел дело об убийстве его сестры в 2013 году. Следователь был ранен, пуля не попала в сердце из-за лежащего в кармане рубашки мобильного телефона.

Застройщик Олег Лаптев вышел на свободу на 10 лет раньше окончания срока за убийство и мошенничество и в настоящее время проходит реабилитацию в санатории после ранения в ходе военной операции на Украине, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" дольщики. Об освобождении Лаптева они узнали из материалов арбитражного дела, в котором Лаптев будет принимать участие.

В справках, которые имеются в деле арбитражного суда (копии документов имеются в распоряжении "Кавказского узла), в частности сказано, что проходивший военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации Олег Лаптев, являясь рядовым добровольцем штурмовой роты «Z» в войсковой части, относящейся к Министерству обороны Российской Федерации, 4 сентября 2023 года получил тяжелое осколочное ранение и в этом же месяце был доставлен в военный госпиталь Минобороны.

"Дело до сих пор не рассмотрено, назначены экспертизы. Заседание запланировано на 28 декабря", - сообщил представитель суда Центрального района Сочи корреспонденту "Кавказского узла". По его словам, ожидается, что Лаптев примет участие в заседании в качестве дольщика.

Напомним, более 50 дольщиков в феврале подали иск и потребовали у суда обязать мэрию Сочи признать их право собственности на жилье в доме, построенном Лаптевым. В доме шесть этажей, а разрешение выдавалось на строительство трехэтажного, объяснили в мэрии.

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