15 ноября 2023, 19:42

Двое военных из Ростовской области погибли на Украине

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Михаил Козлов и Алексей Кондратьев погибли на Украине, сообщили власти двух районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 321 военного из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", Роман Николаев стал 319-м жителем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Михаил Козлов погиб на Украине. сообщила сегодня администрация Цимлянского района, отчитываясь о передаче его матери ордена Мужества.

Власти Семикаракорского района 14 ноября сообщили об открытии парты Героя погибшему в ходе военной операции на Украине Алексею Кондратьеву. Подробности о погибших в сообщениях  в Telegram-каналах районных администраций не указаны. 

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 321 жителя Ростовской области. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 19.30 мск 15 ноября сообщили о гибели на Украине не менее 2896 бойцов с юга России, в том числе 1417 - из СКФО и 1479 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Десантник из Багаевского района погиб на Украине", "Власти сообщили о гибели на Украине трех военных из Ростовской области", "Семь военных из Ростовской области убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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