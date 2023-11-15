15 ноября 2023, 06:38

Военный из Таганрога погиб на Украине

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Роман Николаев погиб в зоне специальной военной операции, сообщили власти Таганрога. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 319-ти жителей Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", на 9 ноября власти и силовики подтвердили гибель на Украине не менее 318-ти жителей Ростовской области.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб Роман Николаев. В честь него в таганрогской школе №27 установлена мемориальная доска. Николаев посмертно награжден орденом Мужества, сообщила на своем сайте администрация Таганрога.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 319-ти жителей Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Десантник из Багаевского района погиб на Украине", "Власти сообщили о гибели на Украине трех военных из Ростовской области", "Семь военных из Ростовской области убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

15 ноября 2023, 07:22

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