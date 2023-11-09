Мемориальная доска Максиму Лесниченко. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Миллеровского района от 24.10.23, https://t.me/millerovoland/6234

09 ноября 2023, 00:33

Двое военных из Ростовской области погибли на СВО

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Борис Горенков и Максим Лесниченко погибли на Украине, сообщили власти двух районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 318 военных из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", Александр Качалин стал 316-м уроженцем Ростовской области, чью гибель в военной операции на Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Борис Горенков погиб в военной операции, сообщила сегодня администрация Целинского района в своем Telegram-канале, отчитываясь об открытии мемориальной доски. Как следует из информации на мемориальной доске, ему было 26 лет, погиб 15 марта.

Прапорщик Максим Лесниченко погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины под Херсоном, посмертно награжден орденом Мужества, сообщила 24 октября администрация Миллеровского района, отчитываясь в своем Telegram-канале об открытии мемориальной доски в Миллеровском техникуме агропромышленных технологий и управления, где он учился.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 318 жителей Ростовской области. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 00.20 мск 9 ноября сообщили о гибели на Украине не менее 2853 бойцов с юга России, в том числе 1406 - из СКФО и 1447 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Десантник из Багаевского района погиб на Украине", "Власти сообщили о гибели на Украине трех военных из Ростовской области", "Семь военных из Ростовской области убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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