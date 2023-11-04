Житель ростовской станицы погиб на Украине

04 ноября 2023, 05:41

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В ходе спецоперации на Украине погиб житель станицы Раздорской Александр Качалин, сообщили местные власти. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 316 жителей Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", 28 октября стало известно о гибели в ходе спецоперации на Украине жителя Ростовской области Виктора Дзюбы. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 315 жителей Ростовской области.

Власти Раздорского сельского поселения Ростовской области сообщили 3 ноября на своей странице в соцсети "ВКонтакте" об открытии мемориальной доски на доме, где проживал участник спецоперации Александр Качалин.

По данным местных властей, уроженец станицы Раздорской Качалин погиб в ходе спецоперации в октябре 2022 года. Другие подробности его жизни и гибели в сообщении не приводятся.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 316 жителей Ростовской области. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 06.00 мск 4 ноября сообщили о гибели на Украине не менее 2820 бойцов с юга России, в том числе 1391 - из СКФО и 1429 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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