Власти признали проблему с необоснованными платежами за отопление в Астрахани

11 ноября 2023, 10:21

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Коммунальщики начисляют астраханцам сумму оплаты за отопление как за полный месяц, хотя фактически оно подавалось всего несколько дней, в связи с долгами прошлых лет. Прокуратуре поручено разобраться, что конкретно имеется ввиду под этими долгами, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 ноября астраханцы потребовали отменить правило, согласно которому коммунальщики имеют право взимать оплату за тепло сразу за месяц, хотя тепло фактически подавалось только несколько дней. Сами коммунальщики заявили, что так происходит из-за неисправных приборов учета в многоквартирных домах.

В правительстве Астраханской области разбираются с проблемой необоснованного начисления жителям оплаты за отопление, заявил губернатор Игорь Бабушкин. Начисленные ранее суммы являются долгами прошлых лет, заявил он по время прямой линии, отвечая на вопрос от местного жителя, сообщила 10 ноября на своем сайте ГТРК "Лотос".

"Платы за октябрь эти суммы не содержат. Мы вместе с "Единой Россией" разобрали ситуацию. Я поручил реготделению партии направить в прокуратуру обращения, чтобы понять, что подразумевается под этими документами, что имеет в виду расчетный центр под этими суммами. Вскоре я сообщу о принятых решениях", – процитировала губернатора 10 ноября Astrakhan.su.

Напомним, ранее юрист Иван Иванов констатировал, что практика начисления оплаты за тепло нарушает сразу два федеральных закона, которые стоят "юридически на более высоком уровне", чем постановление областного министерства строительства и ЖКЖ, согласно которому с астраханцев можно взимать оплату за отопление за как за весь месяц, хотя фактически тепло подавалось лишь несколько дней.

"Это – Жилищный кодекс РФ (статья 157.2 "Предоставление коммунальных услуг ресурсоснабжающей организацией") и Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов")", – объяснил юрист корреспонденту "Кавказского узла".

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