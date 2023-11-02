Астраханцы борются против несправедливых начислений за отопление

02 ноября 2023, 14:19

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Жители Астрахани потребовали отменить правило, согласно которому коммунальщики имеют право взимать оплату за тепло сразу за месяц, хотя тепло фактически подавалось только несколько дней. Сами коммунальщики заявили, что так происходит из-за неисправных приборов учета в многоквартирных домах, а юрист констатировал, что практика начисления оплаты за тепло нарушает сразу два федеральных закона.

Жителей Астрахани возмутил текущий регламент взимания оплаты за тепло

1 ноября в многоквартирные дома и социальные учреждения Астрахани было подано тепло. В городе официально начался отопительный сезон. Жительница микрорайона Мелиоративный Татьяна Жукова подтвердила, что тепло дали 1 ноября.

"Но отопление слабенькое. Батареи еле теплые. Пока на улице тепло, в квартире терпимо. Но если похолодает, с таким отоплением нам придется опять использовать электрообогреватели", – сказала молодая женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Она рассказала, что воспитывает малолетнего ребенка, проживает с родителями в трехкомнатной квартире. По ее словам, прошлой зимой их многоквартирный дом №12 три недели был отключен от отопления.

"Старики и дети страдали от холода, болели. С отоплением вообще в городе проблема, так как система теплоснабжения изношена сильно. Постоянные порывы и ремонты", – возмутилась Жукова.

На вопрос, считает ли она справедливым правило, согласно которому управляющие копании имеют право взимать с астраханцев оплату за отопление как за полный месяц даже если тепло фактически подавалось всего несколько дней, Жукова заявила, что это несправедливо.

"По факту надо платить. Получаем тепло – платим. Нет – не платим. Какие тут могут быть объяснения у коммунальщиков?" – задалась она вопросом.

Рабочий слесарной мастерской Евгений Петрухин, проживающий с супругой в многоквартирном доме на улице Менжинского, рассказал, что отопление в его доме включили 1 ноября вечером.

"Сейчас (2 ноября) на улице +20 градусов. Нам особо тепло не нужно. Тем более что эту неделю планируем провести на даче. Дали тепло. И слава Богу", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он заявил, что считает не справедливым решение регионального правительства о правилах оплаты коммунальщикам услуг по теплоснабжению. "Тепло получил – заплатил. А почему я должен платить коммунальщикам ни за что? Получается, я их кредитую. Пусть мне проценты тогда выплачивают", – сыронизировал Петрухин.

Пенсионерки Антонина Степанчук и Евгения Смольянинова, проживающие в микрорайоне Осыпной Бугор, подтвердили подачу тепла в их квартиры.

"Батареи еле теплые. Воздух спустили по этажам, ждем, когда температура станет в квартирах повышаться", – сказала Степанчук корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что ее окна выходят во двор, в котором растут большие тополя. Таким образом, ее окна постоянно в тени. Осенью и зимой солнце не прогревает ее квартиру, поэтому качество теплоснабжения для пенсионерки важно.

"Мы считаем несправедливым манеру оплаты услуг за отопление, которую установили сейчас в городе. Это незаконно. Опять простых людей обижают", – заметила Евгения Смольянинова.

Астраханка рассказала, что в марте отопление в ее двухкомнатной квартире площадью в 55 квадратных метров отключили за 14 дней до окончания месяца, плату же взяли за весь месяц. В результате, по подсчетам Смольяниновой, она переплатила за тепло около 1,5 тысяч рублей.

В начале октября в астраханских СМИ были опубликованы объяснения, которые перед началом отопительного сезона дало ООО "Астраханские тепловые сети". Руководство компании пояснило, что оно действует "в рамках законодательства Российской Федерации". Коммунальщики сослались на нормы Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года №354. "Потребитель за отопительный сезон обязан оплачивать стоимость тепловой энергии, размер которой зависит от площади помещения, действующего тарифа на ресурс и норматива, независимо от того, на какие числа месяца приходятся фактическое начало и окончание отопительного периода", – заявили коммунальщики.

Теплоснабжающая организация заявила о своем праве взимать плату с населения за теплоснабжение за весь месяц, а не с момента его подключения (или отключения). Вину же за задержку в оплате населением этой услуги и рост, в связи с этим социальной напряженности в городе "Астраханские тепловые сети" возложили на управляющие компании.

По мнению коммунальщиков, управляющие компании должны обеспечивать дома приборами учета тепла. Из 1410 многоквартирных домов города Астрахани подлежащих оснащению общедомовыми счетчиками на 1 октября 2023 года ими оснащено 1301 жилых дома (92%). При этом в работоспособном состоянии из них находится только 664 дома (51 %), отметили в ООО "Астраханские тепловые сети".

Астраханцы не согласились с позицией коммунальщиков и запустили 12 октября на сайте Chang.org сбор подписей под петицией с требованием, чтобы оплату за тепло взимали по факту его подачи. На 13.55 мск 2 ноября эта петиция набрала 19 773 голоса.

Местные депутаты поддержали мнение астраханцев

Требование астраханцев изменить порядок взимания оплаты за тепло поддержали депутаты Гордумы Астрахани. В частности, председатель гордумы Игорь Седов раскритиковал правило о взимании платы за отопление за весь месяц, вне зависимости от числа начала или окончания подачи отопления.

"Тогда мы будем 1 ноября включать отопление, независимо от погодных условий. Потому что много людей платят по нормативам. Мы включим 25 октября, а вы за весь октябрь возьмёте плату, какая будет социальная напряжённость?" – задался он вопросом 9 октября в эфире телекомпании "Лотос".

В Постановлении министерства строительства и ЖКХ Астраханской области от 24 декабря 2021 года N33 "Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях на территории МО "Город Астрахань" действительно прописано, что оплата за отопление взимается помесячно даже и за неполный месяц, подтвердил депутат Думы Астраханской области Олег Шеин.

"И коммунальщики (ООО "Астраханские тепловые сети") говорят – мы тут отталкиваемся от постановления (областного) правительства, и прокуратура в данном случае не видит оснований, чтобы реагировать. В этой связи – и это важный аспект – я встречался с Сергей Михайловичем Мироновым, попросил его направить письмо в адрес федерального министерства строительства и ЖКХ, потому что это их нормативный акт, и они обладают правом его толкования", – сказал Шеин корреспонденту "Кавказского узла".

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" направил это письмо в федеральное министерство две недели назад. К 20 ноября справедливоросы ожидают получить ответ, пояснил Шеин.

"Дальше будем действовать, отталкиваясь от характера ответа. Если министерство признает ошибку регионального правительства – этого нам будет достаточно. Если же поступит ответ, что они приняли такое решение, чтобы выровнять какие-то финансовые потери и обеспечить финансовую стабильность коммунальных монополий, то картина будет другая: будем выходить выше – до [премьер-министра России Михаила] Мишустина", – пообещал депутат.

Инициирование судебного процесса в этом случае приведет к затягиванию процесса защиты прав потребителей, считает он.

"В суд выходить не хотелось бы, так как история будет долгой, придется, по сути, обжаловать не действия коммунальщиков, а правительственное постановление. Это непростая дорога", – подытожил Олег Шеин.

Юрист констатировал нарушение федерального законодательства

Подача исковых требований в суд станет правильным шагом, если одновременно подавать коллективные жалобы в Инспекцию государственного жилищного надзора и в прокуратуру, отметил юрист Иван Иванов.

"Все, что происходит сейчас в Астрахани с оплатой услуг теплоснабжения – это, конечно, незаконно", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Правило, по которому сейчас взимается оплата за тепло с астраханцев, нарушает два федеральных закона, стоящих "юридически на более высоком уровне", чем Постановление областного министерства строительства и ЖКЖ. Это – Жилищный кодекс РФ (Статья 157.2 "Предоставление коммунальных услуг ресурсоснабжающей организацией") и Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"), объяснил юрист.

"Надо в суд подавать, в Инспекцию жилищного надзора, в прокуратуру. Потому что федеральное законодательство нарушается. Прокуратура должна применять акты реагирования и к региональным законодателям, и к коммунальщикам, которые явно нарушают федеральное законодательство", – подчеркнул Иван Иванов.

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