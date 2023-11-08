Ростовский суд приговорил украинского военного к 19 годам колонии

08 ноября 2023, 12:04

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Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского военнослужащего Антона Чередника к сроку в колонии, признав его виновным по нескольким уголовным статьям, в том числе о жестоком обращении с мирными жителями и убийстве.

Как писал "Кавказский узел", в феврале в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону поступило дело военнослужащего вооруженных сил Украины Антона Чередника, обвиненного по нескольким уголовным статьям.

По версии следствия, 27 марта 2022 года Чередник в мариупольском поселке Мирный остановил двух мужчин, приказал им лечь на землю и произнести фразу на украинском языке. Следствие утверждает, что военный расстрелял одного из мужчин, используя в качестве предлога неправильное произношение.

Антон Чередник приговорен к 19 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, сообщила сегодня пресс-служба Южного окружного военного суда.

По данным суда, в поселке Мирный Чередник остановил двух гражданских жителей, приказал им лечь на землю, после чего ударил одного стволом автомата в лицо. После этого подсудимый заставил потерпевших встать и раздеться и от одного из них потребовал «правильно» произнести слово «хлеб» на украинском языке. "В связи с тем, что, по мнению Чередника, потерпевший не смог правильно произнести указанное слово, подсудимый произвел в него два выстрела из автомата, от которых тот скончался на месте", - сообщил суд.

Чередник признан виновным по статьям 205.3, 278 УК РФ, пункту «л» части 2 статьи 105 1 и части 1 статьи 356 УК РФ, говорится в публикации в телеграм-канале суда. "Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде", - отмечается в сообщении.

Статья 205.3 УК РФ (обучение в целях террористической деятельности) и часть 2 статьи 105 УК РФ предусматривают до пожизненного лишения свободы, статья 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти) – от 12 до 20 лет, часть 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением) – до 20 лет лишения свободы.

Напомним, в мае 2022 года СМИ сообщили о доставке украинских комбатантов в следственные изоляторы Ростовской области. Часть сдавшихся в Мариуполе российским войскам украинских военнослужащих доставили в Таганрог, часть - в СИЗО №1 Ростова-на-Дону.

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