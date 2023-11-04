04 ноября 2023, 13:52

Двое военных из Волгоградской области убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военнослужащие Владислав Мельниченко и Александр Ежков погибли в военной операции на Украине, сообщили власти. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 580 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", Николай Чеботарев погиб на Украине, сообщила 2 ноября администрация Камышина. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 578 бойцов из Волгоградской области.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

Младший лейтенант, боец мотострелкового полка Владислав Мельниченко погиб в военной операции на Украине, сообщила 3 ноября администрация Урюпинска. "Владислав родом из Ерзовки Городищенского района. Ему было всего 25 лет", - говорится в публикации в телеграм-канале муниципалитета.

Администрация Приморского сельского поселения 23 октября сообщила, что в хуторе Приморский Калачевского района был похоронен военнослужащий Александр Ежков, погибший в зоне военной операции. "Ему было всего 35 лет. Александр погиб 15 октября 2023 года при выполнении боевой задачи", - говорится в сообщении на странице администрации во "ВКонтакте".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 580 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Семь военных из Волгоградской области убиты на Украине", "Двое военных с Кубани погибли на Украине", "Боец из Астраханской области погиб в военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

04 ноября 2023, 14:43

04 ноября 2023, 12:58

04 ноября 2023, 12:01

  • Жители Мартвили заблокировали строительные работы в каньоне Балди

    Силовики задержали 15 жителей муниципалитета Мартвили на Западе Грузии, которые вступили в стычку с сотрудниками компании, строящей туристическую инфраструктуру в каньоне Балди. Стройработы были остановлены. Протестующие считают, что передача каньона в частные руки нанесет вред охраняемой территории.

04 ноября 2023, 11:09

04 ноября 2023, 10:12

  • Жалоба астраханцев на проблему с канализацией дала повод для критики властей

    Жильцы многоквартирных домов в Астрахани пожаловались в соцсети, что их двор затопило нечистотами из-за неисправной канализации, и что власти не реагируют на их обращения. Комментаторы раскритиковали местных чиновников за равнодушие к проблемам горожан, а мэрия отчиталась, что запланировала комплексный ремонт канализации.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи