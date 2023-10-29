Маршрутки в Дагестане. Фото Анвара Ихласова для "Кавказского узла"

29 октября 2023, 09:25

Повышение тарифа на проезд вызвало недовольство дербентцев

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

"Дербентгортранс" объявил о повышении с середины ноября цен на проезд в общественном транспорте до 25 рублей. Дербентцы в ответ не это пожаловались в соцсети, что цены повышаются повсеместно, а зарплаты остаются на том же уровне.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее в соцсети распространилось объявление о повышении с 1 ноября стоимости за проезд в маршрутках Каспийска до 25 рублей. Горожане в комментариях назвали рост этого тарифа необоснованным, а также пожаловались на антисанитарию в маршрутках и на несоблюдение их водителями графика движения.

По данным ООО "Дербентгортранс", в Дербенте с 15 ноября стоимость проезда в общественном транспорте возрастет на 5 рублей – с 20 до 25 рублей.

Рост стоимости проезда произойдет из-за повышения цен на топливо, запчастей и технического обслуживания машин, привело 24 октября издание "Мирмол" сообщение "Дербентгортранса".

В последний раз цена на проезд на проезд в общественном транспорте Дербента повышалась в 2021 году, отметило издание.

Пост о повышении цен на проезд в общественном транспорте Дербента был размещен 27 октября в Instagram-паблике* dagizvestiyaa, на который подписаны около 389 тысяч пользователей. На 09.25 мск 29 октября эта запись набрала 431 отметку "нравится" и 45 комментариев.

"А зарплата будет повышаться?" – задался вопросом пользователь gaaqisjxcb.

"Цены на все высокие, а зарплаты низкие", – заявил пользователь za_alievy.

"Всегда удивляло как зарплата остается прежней, а на все остальное цены растут. Я скоро так выживать начну на гречке и рисе. Да и все остальные люди тоже", – написал пользователь rizmari_.

"Люди и так концы с концами сводят, а им все мало. Зарплаты мизерные. Люди, на кого-то работая, получают 10-12 тысяч рублей", – возмутилась ramazanovagavakhalum.

"Очень плохо делают, что поднимают", – посетовала valicheva.81z.

"В Дагестане только это и могут делать", – заявил nadir_gadjiev020.

"Минтранспорта надо закрывать, людям так выгодно будет", – сыронизировал пользователь dag.kaaa___.

"Почему только в Дербенте?" – спросила aisha__shaban94.

"В Хасавюрте давно 25 рублей", – отметил пользователь turkey_1988.

"В Каспийске тоже повышают с ноября", – отметила shakhrizataskhabova.

Напомним, ранее жители Дагестана неоднократно жаловались на качество общественного транспорта. Так, по время пандемии, 18 июня 2021 года, пользователи соцсетей отметили, что, несмотря на действовавшие в связи с коронавирусом ограничения, маршрутки в городах Дагестана ездили переполненными. Также жители Дагестана неоднократно жаловались и на необоснованные, по их мнению, повышения цен за проезд в общественном транспорте. 7 апреля новость о повышении цены за проезд в маршрутках с 40 до 50 рублей, курсирующих между Махачкалой и Каспийском, возмутила жителей и комментаторов дагестанского паблика. Рост стоимости проезда больно бьет по бюджету малообеспеченных жителей республики, отметили они.

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Примечание:

"Махачкалинцев обрадовал запуск автобусного маршрута в аэропорт", "Жители Махачкалы и Каспийска указали на нерешенную проблему с общественным транспортом", "Объявление о забастовке таксистов в Дагестане удивило пользователей соцсети".

Автор: "Кавказский узел"

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