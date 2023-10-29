Участок скоростной автомагистрали через ущелье Рикоти открыт в Грузии

29 октября 2023, 03:55

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В Грузии открыт участок автомагистрали через ущелье Рикоти, против строительства которого выступала оппозиция. По словам властей, трасса должна сделать грузоперевозки с востока на запад комфортнее и поможет развитию экономики и туризма.

Как писал "Кавказский узел", в августе грузинская оппозиция заявила о нарушениях, допущенных при строительстве трассы через перевал Рикоти. По их словам, из-за строительства в районе могут начать оползневые процессы, а власти неготовы к ликвидации последствий природных катастроф.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 28 октября открыл новый четырехполосный участок 27-километровой автомагистрали Рикоти.

«Сдан в эксплуатацию 261 километр, из них 193 километра построены и введены в эксплуатацию за время нашего управления. Фрагмент Рикоти был самым сложным. Мы отмечаем ввод в эксплуатацию новой четырехполосной автомагистрали протяженностью 27 километров, которая включает в себя 65 мостов и 38 тоннелей. Хотел бы также отметить, что ввод в эксплуатацию этой новой дороги, конечно, облегчит дорогу нашим гражданам. Это также сделает грузоперевозки намного комфортнее, увеличив пропускную способность. Напомню, что общая протяженность шоссе Рикоти составит 52 километра, с 97 мостами и 51 тоннелем. На сегодняшний день пробурено 48 тоннелей и построено 83 моста. Это масштабные работы", - заявил премьер-министр Грузии, чьи слова передает сайт правительства.

Гарибашвили также отметил, что ведутся активные работы по завершению строительства оставшихся фрагментов трассы.

По словам регионального директора Всемирного банка на Южном Кавказе Роланда Прайса, развитие автомагистрали Восток-Запад Е-60 Грузии имеет важнейшее значение.

«Развитие автомагистрали Восток-Запад Грузии имеет национальное, региональное и международное значение. Это положительно скажется на бизнесе, транспортировке грузов и будет способствовать развитию туризма, что является очень серьезным вкладом в экономический рост Грузии. С региональной и международной точки зрения эта магистраль является мостом, соединяющим Китай с Европой, она окажет очень серьезное влияние на экономический рост Грузии», - приводит его словам "Рустави 2".

Трасса, которая строится через ущелье Рикоти, поделена на четыре участка - Чумателети-Хеви, Хеви-Убиса, Убиса-Шорапани и Шорапани-Аргвета. Строительство осуществляется при финансовой поддержке международных финансовых институтов - Европейского инвестиционного банка, Всемирного банка и Азиатского банка развития (АБР). Общая стоимость строительных работ на этом участке составляет около 2,6 млрд. лари (приблизительно миллиард долларов). Завершение проекта запланировано на 2024 год. Строительные работы выполняются четырьмя китайскими компаниями, выигравшими тендеры. На строительстве шоссе Рикоти было занято более 10 000 человек, из которых 70% – граждане Грузии.

Перевал Рикоти — горный перевал в южной части хребта Лихи, отрога Большого Кавказа, разделяющего Грузию на западную и восточную части.

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