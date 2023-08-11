Оппозиция заявила о нарушениях при строительстве трассы через перевал Рикоти

11 августа 2023, 04:56

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Строительство магистрали через перевал Рикоти ведется с многочисленными нарушениями, специалисты заявляют о развитии оползневых процессов в этом районе, а недавняя трагедия в Шови показала неготовность властей к ликвидации последствий природных катастроф, указали представители грузинской оппозиции.

Как сообщал "Кавказский узел", сход оползня в Шови власти Грузии назвали стечением ряда природных факторов. К 10 августа найдены тела 21 погибшего, поиски продолжаются. Оппозиционеры потребовали установить чиновников, ответственных за гибель людей. Система раннего предупреждения о ЧС, которая создавалась властями Грузии, не помогла спрогнозировать сход оползня в Шови, а спасательный вертолет прибыл на место лишь через несколько часов.

Партия «Лело за Грузию» потребовала исследовать геологические, экологические и техногенные угрозы, возникшие в связи со строительством магистрали через перевал Рикоти. Работы на перевале ведутся с многочисленными нарушениями, заявил генеральный секретарь партии Ираклий Купрадзе на брифинге 10 августа.

"Мы видим, что ресурсы, безвозмездно предоставляемые международными партнерами и финансовыми институтами-донорами, расходуются нерационально, без какого-либо контроля и мониторинга. Власти не могут управлять процессом и вынуждены каждую ночь блокировать перевал Рикоти, поскольку невозможно контролировать риски и страховать жизни людей, которые передвигаются через перевал. Десятки тысяч людей ежедневно переезжают через опасный участок на Рикоти. (...) Мы обратимся ко всем международным финансовым институтам, финансирующим строительство на перевале Рикоти, и потребуем страхования жизни людей", - заявил политик в эфире "Мтавари архи".

Глава «Лело за Грузию» Мамука Хазарадзе заявил о необходимости срочного международного аудита стротельных работ на перевале. "Передача столь важного задания находящимся под санкциями китайским компаниям (...) равнозначна преступлению. К сожалению, нет гарантии, что безопасность людей будет защищена - ряд грузинских геологов и экспертов утверждают, что Рикоти может стать следующей большой катастрофой", - написал он на своей странице в соцсети.

Оппозиционные депутаты еще 27 июля направляли министру инфраструктуры обширный запрос о проблемах, возникших во время строительства магистрали через Рикоти, но ответа в установленный срок не получили, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" депутат парламента Грузии Роман Гоцеридзе.

"Это нарушение Конституции и постановления парламента Грузии. Катастрофа произошла в Шови, есть риск повторения подобных событий в строящихся районах шоссе Рикоти. Наша политическая группа потребует выступления к министра инфраструктуры на первом заседании парламента", - сказал он.

Глава Департамента автомобильных дорог Георгий Церетели отвергает утверждения о проблемах с проектом, обвиняя политических оппонентов правящей партии в стремлении "запугать общественность". "Все склоны, которые были на перевале Рикоти, будут обработаны в соответствии с проектом, и двигаться по этому участку будет безопасно", - заверил он, отметив, что в проекте задействованы квалифицированные иностранные специалисты.

"С 2019 года строится 52-километровая дорога через перевал Рикоти, 97 мостов, 51 тоннель. Никто не может представить никаких фактов о коррупционных сделках (в этом проекте)", - добавил Церетели.

Сейсмолог Теа Годоладзе не доверяет заявлению Церетели об отсутствии опасности на перевале Рикоти. "Здесь неизбежно будут развиваться оползневые процессы", - заявила она в эфире "Мтавари архи".

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